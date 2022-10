560.000 euros pour le square Jacques Franck à Saint-Gilles

L'espace situé à deux pas de la porte de Hal va bientôt être réaménagé. "Il s'agira d'interventions ponctuelles" précise la commune. En effet, le square a été refait il y a 4 ans. En 2020, lors du diagnostic pour la réalisation du contrat de quartier Midi, plusieurs problèmes son apparu sur ce square située en lisière du plan. "On pense principalement à la qualité des infrastructure sportives et ludiques, au manque de points d'eau ou encore à plus de verdurisation. Certains trouvent la place trop minérale," explique l'échevin à la revitalisation urbaine Willem Stevens .



©DR.

La commune lance donc un appel d'offres pour sélectionner un bureau d'étude qui sera chargé d'élaborer un projet d'aménagement.

"60 000 euros sont prévus pour cette étude et 500 000 pour les travaux".

Pour le moment rien de précis.

"Le bureau d'études sélectionné devra partir à la rencontre des habitants et des usagers du square pour comprendre leur besoin et propose des aménagements en fonction de cela."

Nous savons par exemple que le terrain multi sport n'est pas forcément adapter. La hauteur des paniers de basket n'est pas la taille officielle et les grilles qui empêche les balles de sortir du terrains sont discontinue."

Loïc Fraiture, chef de file du PTB saint-gillois, questionne tout de même ce nouvel aménagement :

“C’est une bonne chose. Mais quel aveu d’échec pour la commune ! Tout a été refait il y a moins de 4 ans, sans écouter les habitants. Résultat, un grand espace peu convivial, très minéral où il n’y a pas de bancs, ni de jeux pour les enfants par exemple. Cette fois-ci, il faudra vraiment consulter les habitants pour répondre aux besoins et éviter de jeter l’argent par les fenêtres une nouvelle fois.”

La commune a t'elle bâclée l'aménagement précédent ? L'échevin renvoie la faute à la législature précédente

"Il y avait peut-être de blocage au niveau du budget, je ne gérais pas ce dossier. En-tout-cas ce nouveau projet sera bien mener avec les habitants."