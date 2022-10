Actions de grève dans les 19 CPAS bruxellois, avant une grève générale le 16 novembre : "il est temps de passer à l'action"

Les travailleurs sociaux des 19 CPAS de la Région bruxelloise lancent une série d'actions de grève dès ce vendredi, annonce le front commun syndical CSC/CGSLB/SLFP. Concrètement, des arrêts de travail seront menés devant chaque CPAS bruxellois entre 10h et 12h ce vendredi 14 octobre, le jeudi 20 octobre, le mercredi 26 octobre et le lundi 31 octobre prochains. Le 16 novembre, les trois syndicats organiseront une manifestation dès 9h au boulevard du Régent. Ce jour-là, les salariés des 19 CPAS seront en grève toute la journée.

Les syndicats revendiquent l'engagement de travailleurs sociaux et de travailleurs aux services administratifs "en suffisance pour garantir des services aux usagers" , le remplacement immédiat des absents et la diminution de la charge de travail. Mais aussi un refinancement structurel, anticipatif et pérenne des CPAS, une revalorisation salariale de 15% au plus tard pour le 1er janvier 2023, des formations pour l'ensemble des salariés, la revalorisation des travailleurs sociaux, la mise en place d'une réduction collective du temps de travail avec le maintien du salaire et des embauches compensatoires ainsi que la mise en place structurelle du télétravail volontaire de deux journées.

Pour mémoire, le gouvernement bruxellois a validé l'octroi de 30 millions d'euros supplémentaires aux CPAS , mais uniquement pour soulager la facture énergétique des Bruxellois les plus précarisés.

La manifestation des salariés des 19 CPAS bruxellois du 16 novembre prochain sera suivie d'une assemblée générale, qui décidera de la suite des actions à mener.