Assassinat de Dido à Matonge : "On peut se battre avec un copain, avec un frère, mais pas le tuer"

Me Yannick De Vlaemynck a plaidé, mardi soir, devant la cour d'assises de Bruxelles, la culpabilité de son client, Maxime Kacou Koffi, pour coups et blessures. Le pénaliste a estimé que l'homme n'a été ni auteur ni co-auteur d'un meurtre et qu'il n'a pas prémédité l'agression. Sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés d'avoir assassiné Dieudonné Boula, surnommé Dido, dans le quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019.

"L'accusation et la partie civile, en vous parlant de gangs, de bandes urbaines... Ont tenté de détourner le débat", a entamé Me De Vlaemynck. "Concernant l'intention homicide, il faut tout d'abord constater que Maxime Koffi n'est pas auteur d'un coup mortel. Il a donné deux coups de matraque, dont un a atteint la victime dans le dos et n'a laissé aucune marque selon le médecin légiste. Alors, est-il co-auteur d'un meurtre ? Pour cela, il faut qu'il y ait un auteur de meurtre. Or, je partage l'analyse de mes confrères, Me Solfrini et Me Molders-Pierre. Daniel Nsumbu [en aveu d'être l'auteur des coups de couteau mortels] n'avait pas d'intention homicide puisqu'on le voit, sur les dernières images de caméras, frapper la victime avec une chaussette lestée d'une boîte de conserve et pas avec le couteau qu'il a encore dans l'autre main. On voit aussi Johan Bofane frapper la victime avec la crosse de son revolver. C'est encore une preuve qu'on n'est pas venu là pour tuer. Également, Balaka Wenge, Ngimbi Massamba et Brito Da Silva sont venus sans arme. Quant à Adry Nsumbu, si l'on suit la thèse selon laquelle il avait une arme à feu, il faut bien constater qu'il n'y a eu aucun tir", a argumenté l'avocat.

Me De Vlaemynck a poursuivi en avançant que son client n'avait aucun mobile pour s'en prendre à Dieudonné Boula, qu'il fréquentait autant que ses co-accusés. "Lui, il n'a de problème avec personne. Il fréquente tout le monde. C'est très important de garder ça à l'esprit. On peut se battre avec un copain, avec un frère, mais pas le tuer".

Quant à la préméditation, le conseil de Maxime Kacou Koffi a demandé aux jurés de tenir compte du fait que son client n'était pas avec les autres accusés chez Adry Nsumbu à Watermael-Boitsfort l'après-midi des faits, là où, selon la thèse adverse, une "réunion de préparation" pour une expédition punitive a eu lieu. Tous les autres accusés ont en effet déclaré que Maxime Kacou Koffi n'y était pas. "Si quelque chose a été préparé, c'est en tout cas sans lui", a opposé l'avocat.

Dans ce procès, sept hommes, dont un est en fuite, sont accusés d'avoir agressé mortellement Dieudonné Boula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Des images de caméras de vidéosurveillance montrent que les accusés sont arrivés en même temps sur les lieux des faits, à bord de deux véhicules. Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba sont ensuite entrés dans la galerie via la chaussée d'Ixelles tandis que Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele y sont entrés via le square du Bastion.

Les images montrent également, quelques minutes plus tard, la victime blessée en train de fuir la galerie. Elle est poursuivie par plusieurs accusés, lesquels lui portent des coups. On y voit Johan Bofane armé d'un revolver, Maxime Kacou Koffi d'une matraque télescopique et Daniel Nsumbu d'un couteau et d'une chaussette lestée d'une boîte de conserve. Ce dernier est en aveu d'avoir porté les deux coups de couteau qui ont été mortels. Il a expliqué que Dido l'avait menacé avec ce couteau puis qu'il était parvenu à le désarmer et l'avait ensuite poignardé.

Dido a été gravement blessé au niveau du flanc droit et de l'abdomen. Il est décédé à l'hôpital le lendemain des faits.

Les plaidoiries se poursuivront mercredi.