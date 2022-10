Le gouvernement bruxellois dégage 120 millions d'euros pour soulager la facture énergie de 28 000 entreprises

Le gouvernement bruxellois a présenté les grandes lignes de son budget 2023 ce matin. Comme nous l'annoncions hier dans nos colonnes, 200 millions d'euros sont dégagés pour aider ménages, entreprises et le secteur non marchand dans le paiement de leurs factures énergétiques.

En ce qui concerne les entreprises, une enveloppe de 120 millions d'euros a été dégagée en aides directes à destination des secteurs les plus sensibles à l'augmentation du coût de l'énergie. Des aides ciblées donc, qui concernent environ 28 000 entreprises bruxelloises selon les calculs du gouvernement bruxellois. On pense ici forcément aux secteurs de l'Horeca, des boulangeries mais aussi les blanchisseries, les organismes culturels et festifs, le secteur de la construction, etc.

"L'aide consistera en une intervention plafonnée à 30% de la facture énergétique", a annoncé la secrétaire d'Etat en charge de la Transition énergétique Barbara Trachte (Ecolo) ce matin lors de la présentation du budget par l''ensemble des membres du gouvernement bruxellois.