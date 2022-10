L'horeca bruxellois est satisfait de la baisse des cotisations patronales mais veut plus

La Fédération Horeca Bruxelles se réjouit mardi de la décision du gouvernement fédéral de réduire les cotisations patronales de 7,07% aux premier et deuxième trimestres 2023. Elle rappelle toutefois que dans le contexte actuel, le secteur a besoin de mesures durables et propose donc d'augmenter la prime liée à l'installation d'une "boîte noire" dans les établissements Horeca.

La présidente d'Horeca Bruxelles, Ludivine de Magnanville, se félicite dans un communiqué de voir le gouvernement répondre à l'appel de sa fédération en vue d'agir sur les frais fixes des entreprises.

Soulignant que, dans le secteur horeca, les coûts de personnel représentent de 35 à 50% du chiffre d'affaires, la présidente défend la baisse des charges fixes plutôt qu'une baisse de la TVA. Selon elle, une telle mesure, fort coûteuse pour le gouvernement, ne serait pas efficace à long terme.

Une baisse appliquée à un coût variable dépend de l'activité d'une entreprise. Si celle-ci ne draine plus beaucoup de clients, la baisse de TVA ne l'aidera en rien à couvrir les frais fixes comme les charges de personnel ou le prix élevé de l'énergie. De plus, une inflation élevée, comme c'est le cas actuellement, ne pourrait être compensée par une baisse de la TVA à moyen et long terme. Le déséquilibre se ferait alors à nouveau très vite ressentir avec un retour à la case départ, précise encore la fédération.

Une demande d'une prime à la boîte noire

Mme de Magnanville appelle aussi à une "réelle réforme fiscale" et réclame donc une baisse des charges sociales liées à l'utilisation de la "boîte noire" (SCE) imposée aux établissements réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros.

Cette boîte, connectée à la caisse enregistreuse, garde en mémoire toutes les données relatives aux livraisons de biens et prestations de services de l'établissement ainsi que les rotations du personnel utilisant le système de caisse.

Pour encourager les patrons d'établissements à installer la boîte et lutter ainsi contre la fraude, la fédération propose d'augmenter la prime liée à son utilisation effective, ce qui déboucherait à ses yeux à une diminution des charges sociales.

Concrètement, il s'agirait de faire passer la prime accordée aux établissements qui utilisent la boîte, de 500 euros par trimestre pour 5 travailleurs maximum actuellement, à 1.000 euros pour 10 travailleurs maximum. En outre, cette mesure s'appliquerait pour chaque établissement que détiendrait une société, ce qui n'est pas le cas pour le moment.