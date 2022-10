"Nous ne pouvons plus accepter cet immobilisme du vieux monde politique" : manif à Schaerbeek pour exiger un pas de côté de Michel De Herde

La collective féministe bruxelloise Les Sous-Entendu.e.s va manifester à Schaerbeek. Les militantes dénoncent le fait que Michel De Herde, visé par deux plaintes pour "attentat à la pudeur", "incitation à la débauche" et "faits de viol" reste en poste. Le cabinet de la bourgmestre assure "avoir fait tout ce qui est possible". Rappelons que Michel De Herde nie les faits et reste présumé innocent.

La collective féministe Les Sous-Entendu.e.s le dit: "Vous ne nous laissez pas le choix". Elle prévoit donc "un rassemblement" en marge du Conseil communal de Schaerbeek ce 19 octobre 2022, place Colignon.

Ce "vous", ce sont les instances politiques schaerbeekoises et celles du parti Défi. Les militantes leur reprochent leur inaction dans l’affaire Michel De Herde. Ce dont le cabinet de la Bourgmestre FF Jodogne (DéFI) se défend (lire cadrée). La collective leur avait laissé 8 jours, longueur du congé maladie de l’intéressé, pour se positionner quant à son exclusion potentielle. Au moins pendant l’enquête. La réaction du parti amarante n’est pas arrivée.

Pour rappel, l'échevin schaerbeekois en charge des Crèches et de l'Enseignement (Défi) est visé par deux plaintes. L'une pour " acte de sexisme et attentat à la pudeur " sur sa consœur au collège communal Sihame Haddioui , échevine de la Culture (Écolo). La seconde pour " tentative d'incitation à la débauche sur mineur et faits de viol " . Cette dernière n'est pas confirmée par le parquet.

Depuis lors, Michel De Herde dément. Il s'est mis en congé maladie durant 8 jours . Il a aussi porté plainte contre X pour " harcèlement " . Il a ensuite repris le travail à mi-temps.



«Révoltant»



Ce que Les Sous-Entendu.e.s reprochent aux politiques, c'est leur silence et leur inaction. " Nous ne pouvons accepter le fait qu'aucune prise de position politique ne découle des actualités révoltantes dans un collège communal ". Ce, alors que plusieurs rencontres ont été sollicitées, " sans réponse ". La collective se repose sur une promesse du Bourgmestre élu de Schaerbeek Bernard Clerfayt de reconsidérer la position de son échevin " si d'autres plaintes étaient déposées " . Les Sous-Entendu.e.s déplorent que les instances politiques se retranchent derrière une éventuelle communication du parquet avant de se positionner. "Pourtant, la plainte existe. En tant qu'instances, les autorités communales peuvent la consulter", nous assure la collective. Et de poursuivre: "En cas de fraude financière, tout le monde monterait au créneau. Et ici ? Rien !"

La collective plaide entre autres pour la mise en place de mesures conservatoire à l’encontre de Michel De Herde. "Les autorités communales peuvent demander au parquet si des mesures conservatoires pour protection doivent être prises. On parle tout de même d’incitation à la débauche sur mineur alors qu’il est en charge de l’Enseignement. Il s’agit d’un positionnement politique ici, pas de justice".

"Immobilisme du vieux monde"

Face aux réponses de Normand des autorités (lire cadrée), la collective ne se décourage pas. Après avoir respecté le congé de l’échevin mis en cause, "nous ne pouvons plus accepter que le courage des victimes de porter leurs voix ne serve pas à libérer votre écoute. Nous ne pouvons plus accepter cet immobilisme du vieux monde politique patriarcal qui permet le sentiment d’impunité des agresseurs présumés. […] Nous ne pouvons plus accepter votre dédain et votre mépris". Elles le crieront mercredi 19 octobre.

"Demande a été faite à M. De Herde de faire un pas de côté. Il ne veut pas»

Du côté de la Cité des Ânes, on reconnaît évidemment le droit à manifester. "Les femmes doivent être entendues. On irait bien manifester avec elles si on n’avait pas conseil communal en même temps", appuie Marc Weber, chef de cabinet de la bourgmestre FF Cécile Jodogne (DéFI). "Je suis d’ailleurs certain qu’une partie du personnel administratif manifestera ". L’homme assure que "nous avons répondu aux courriers des Sous-Entendu.e.s". Mais "il nous est impossible de satisfaire à tous leurs desiderata".

Et d’expliciter : "sur le fond du dossier, nous ne pouvons pas prendre de mesures particulières sans information supplémentaire. On sortirait des clous. Nous n’avons toujours pas eu confirmation de la plainte. On ne nie évidemment pas qu’elle est tombée mais le parquet n’a jamais communiqué là-dessus". Le cabinet Jodogne a-t-il tenté de consulter le dossier ? "Nous avons cherché à avoir la qualification de cette plainte et à la consulter. Les Sous-Entendu.e.s disent que nous pouvons nous constituer comme partie lésée pour y accéder. C’est vrai et pas vrai. C’est difficile. Cette possibilité n’est pas toujours accordée" aux autorités.

"Ça reviendrait à lyncher quelqu’un publiquement"

À la place Colignon, on nous rappelle deux choses. D'abord, qu'"une analyse administrative concernant le bien-être au travail a été lancée" dans les départements gérés par De Herde. Ensuite, que "demande a été faite à M. De Herde de faire un pas de côté. Nous aussi, nous trouvons que 8 jours, c'est trop peu. Il ne veut pas. Il se dit "scandalisé" de ce qui lui arrive. Oui, il est malade. Mais il n'est pas alité comme avec une grosse grippe. Oui, son certificat médical lui permet de sortir", assure-t-on en réponse aux reproches faits à l'échevin d'assurer sa présence dans les assemblées "malgré son certificat." Et même si nous pouvions lui retirer ses compétences, il pourrait encore venir au collège. Je demande d'ailleurs à ce que Sihame Haddioui y revienne et, par sa personnalité, le mette en difficulté". L'échevine de la Culture verte dit en effet "refuser d'adapter ma participation politique à l'agenda personnel ou aux avis médicaux de Michel De Herde "et ne reviendra siéger que si l'intéressé opère" un retrait complet le temps de l'enquête".

Au cabinet Jodogne, on recadre : "les Sous-Entendu.e.s suggèrent de changer la loi" pour pouvoir mettre à pied un élu durant une enquête pour faits de mœurs. "Tout le monde voudrait que ça aille plus vite. Nous, on veut que lumière soit faite. On veut entendre Michel De Herde. Il n’a même pas encore été convoqué. La présomption d’innocence est un droit essentiel. On doit attendre le travail de la justice, sans quoi ça reviendrait à lyncher quelqu’un publiquement. S’il est inculpé, ça serait tout à fait autre chose".