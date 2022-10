Dans les Marolles, des repas complets pour 3 euros grâce à l'ASBL Les Capucines

Le concept, intitulé Food & Friends - Plats cuisinés et gourmandises, propose des plats préparés chaque mercredi et vendredi.

Des bons plats gourmands préparés par l'ancienne patronne du restaurant ucclois Tranche de Cake Stéphanie Miraglia et livrés à domicile pour 2,5 euros (3 euros avec le dessert). Voici ce que propose depuis peu l'épicerie sociale Les Capucines. Installée dans le quartier des Marolles, cette épicerie sociale vend à petits prix des denrées alimentaires aux Marolliens les plus précarisés depuis des années. Récemment, elle s'est équipée d'une cuisine flambant neuve afin de recycler ses invendus au mieux.

A l'heure actuelle, Food & Friends dispose de huit clients fidèles, "qui viennent chaque mercredi et vendredi". "Ca commence donc à prendre mais nous avons un potentiel de clientèle très important dans ce quartier, le plus pauvre de Bruxelles. On estime à environ 5 000 le nombre de personnes précarisées dans les Marolles."

La crise Covid et, aujourd'hui, la crise énergétique amène de plus en plus de monde dans l'épicerie sociale Les Capucines. "Depuis peu, on voit arriver un public différent : des étudiants, des mamans célibataires, des personnes qui travaillent mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts." Depuis le mois de septembre, "le nombre de demandes d'accès à l'épicerie sociale a en effet augmenté de 40%", constate la directrice de l'ASBL Emilie Many.

Pour commander, rien de plus simple : un coup de fil aux Capucines, un bon de commande papier, un mail, un passage à l'épicerie sociale, etc.