Séance de dédicaces et vente aux enchères le 29 octobre prochain.

Des enchères très people aux Galeries Anspach au profit de Viva for Life

Amateurs de bonnes affaires et fans de l'émission Affaires conclue, cet événement devrait vous plaire. Le samedi 29 octobre prochain, les acheteurs de l'émission phare du Paf français en fin d'après-midi investiront la galerie Anspach pour un événement caritatif au profit de Viva for Life.

Affaire for Life - c'est son nom - accueillera donc Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse, Bernard Dumeige, Alexandra Morel, Glorian Kabongo, François-Xavier Renou, François Casse Bardina, Gérald Watelet ainsi que le tandem de commissaires-priseurs Alexandra Chaillou Weidmann et Jérôme Duvillard pour une matinée de dédicacessuivie d'une vente aux enchères unique d'objets offerts par les donateurs.

Le montant recueilli sera intégralement versé au profit de Viva For Life.

La séance de dédicace a lieu de 11h à 13h tandis que la vente aux enchères se déroulera de 14h à 18h. Le tout dans la galerie Anspach, en plein coeur de Bruxelles. Quiconque peut proposer des objets à la mise aux enchères via le mail: affaireforlife@gmail.com . Deadline : 15 octobre.

L'événement est bien évidemment ouvert au public mais uniquement sur pré-inscription via le site internet www.anspach-brussels.be.