balancetonbar : un clip vidéo pour sensibiliser l'Horeca et le secteur de la nuit à Bruxelles

Le personnel et les gérants des bars et boîtes de nuit bruxelloises vont bientôt recevoir une vidéo de sensibilisation à la prévention aux violences sexuelles dans les lieux de fêtes. Cette vidéo a été réalisée par l'ASBL Modus Vivendi via le réseau de santé en milieu festif Safe ta Night mis en place depuis l'émergence du mouvement #balancetonbar. "Nous avons rencontré de nombreuses personnes fréquentant et travaillant dans le monde de la nuit et de l'Horeca pour réaliser cette vidéo", explique Louise Moraldy, de Modus Vivendi.

Active sur ce thème depuis de très nombreuses années, Modus Vivendi veut, avec ce projet, "s'assurer que la sécurité de ses clients fait partie du rôle d'un tenancier. Limiter ces risques et encourager les témoins à se sentir concernés par cette problématique est primordial." Selon Louise Moraldy de nombreux travailleurs et gérants du monde de la nuit avaient connaissance de ce type de dérives mais ne savaient pas par où prendre le problème. Ces violences sexuelles, ce harcèlement a été toléré pendant tellement longtemps qu'il y avait un peu de lassitude dans leur chef car ils n'avaient le contrôle de la situation."

Il s'agit également de démystifier certaines idées préconçues, comme le fait que les violences sexuelles sont plus souvent le fait d'opportunistes, qui vont remarquer une personne en état de vulnérabilité - alcoolisée le plus souvent, puis l'exploiter plutôt que la volonté préméditée d'ajouter une drogue dans un verre, etc.

Aujourd'hui, les choses bougent. Ainsi, le C12, dans le centre de Bruxelles, a mis en place un dispositif spécifique à la prévention des violences sexuelles. A l'accueil, une personne explique les comportements non tolérés à l'intérieur de l'établissement, un coin repos a été aménagé, une équipe procède à des maraudes discrètes dans la discothèque afin de repérer d'éventuels comportements suspects, etc.

Cette vidéo a pu être réalisée grâce à l'appui de la Cocof et de la VGC. "Le personnel de l’Horeca et du monde de la nuit bruxellois a un rôle essentiel à jouer dans cette sensibilisation. Cette vidéo à leur intention doit participer à faire évoluer les mentalités. Je me réjouis qu’il y ait une véritable prise de conscience collective et que la Fédération Horeca et la Fédération Brussels by Night soient de véritables partenaires dans ce combat pour prévenir les risques d’agression", conclut la secrétaire d'Etat en charge du dossier Barbara Trachte (Ecolo).