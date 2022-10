Un an après #balancetonbar, du changement dans les lieux festifs? "Marre des 'équipes bienveillance' bénévoles"

Il y a un an, une déflagration embrase le monde de la nuit bruxellois. Le mouvement #balancetonbar, d’abord sur Instagram puis dans la rue, a dénoncé viols, harcèlements et violences de genre dans les lieux festifs. Un an après, où en est-on ? Pour nos trois témoins, c’est indéniable, il reste du travail.