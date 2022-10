Un barbecue dans la cuisine comme chauffage d'appoint : trois personnes à l'hôpital

Une mère et ses deux enfants ont été intoxiqués au monoxyde de carbone

Hier soir vers 20h15, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour une intoxication au CO causée par l'usage d'un barbecue comme chauffage d'appoint dans la cuisine située place du 4 Août à Etterbeek. Une mère et ses deux enfants ont été évacués vers l'hôpital. "Heureusement aucun pronostic vital n'est engagé", rassure le porte parole des pompiers Walter Derieuw.

Les pompiers avertissent : "utilisez des appareils uniquement pour la fonction première pour laquelle ils ont été conçus. Utiliser un barbecue ou un braséro, entre autres, comme chauffage d'appoint est absolument à proscrire. Les gaz de combustion et le CO se libèrent dans la pièce ou l'appareil se trouve et provoquent des empoisonnement au monoxyde de carbone."