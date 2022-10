Parlement bruxellois : Les commissions délibératives séduisent l'Observatoire de la Démocratie participative

L'Observatoire International de la Démocratie participative a annoncé vendredi que le Parlement bruxellois et le Parlement francophone bruxellois figuraient parmi les finalistes du prix, qui sera remis le 9 décembre, lors de la conférence de l'OIDP à Grenoble (France).

Avec la mise en place de commissions délibératives, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement francophone bruxellois ont été les premiers Parlements du monde à associer les citoyens aux parlementaires dans des commissions mixtes de façon permanente.

Depuis 2020, les règlements des deux Assemblées prévoient que des citoyens tirés au sort soient régulièrement associés au travail parlementaire. Cinq commissions délibératives ont déjà été organisées depuis.

Cette initiative inédite a été scrutée avec grand intérêt, en Belgique comme ailleurs.

L'Observatoire international de la Démocratie participative (OIDP) est un réseau international ouvert à toutes les régions, villes ou communes, organisations et centres de recherche souhaitant connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences en matière de démocratie participative.

Chaque année, l'OIDP décerne un prix "Bonne Pratique en Participation Citoyenne" pour offrir une reconnaissance aux politiques publiques en matière de participation citoyenne.