Affaire Michel De Herde à Schaerbeek : pour Defi, "le mot d’ordre de la manifestation des Sous-Entendues n’est pas acceptable"

Ce 12 octobre 2022, nous vous annoncions que la collective féministe Les Sous-Entendues prévoit une manifestation devant le Conseil communal de Schaerbeek ce mercredi 19 octobre. Ambition: exiger le départ de Michel De Herde, échevin schaerbeekois en charge des Crèches et de l'Enseignement (DéFI). Celui-ci est visé par deux plaintes pour "attentat à la pudeur" et "viol". Ce dont il se défend.

Nous avions alors sollicité la réaction du cabinet de la bourgmestre F. F. Cécile Jodogne. C’est Marc Weber, son chef de cabinet, qui nous a répondu. Ce dernier tient ce 17 octobre à préciser quelque peu ses mots.

Quant à une possibilité de manifester avec Les Sous-Entendues, "il est évident que je ne voulais pas dire que nous irions bien manifester avec elles devant l’hôtel communal pour demander à M. De Herde de se retirer", insiste M. Weber. "Nous aussi sommes pour la libération de la parole et de l’écoute des personnes victimes de harcèlement. Nous pourrions évidemment manifester sur ces thèmes. Tant notre majorité que, probablement, notre administration. Mais nous ne pourrions évidemment pas être à la manifestation qui se passe devant l’hôtel communal au moment du conseil. Non pas parce que nous sommes au conseil mais parce que les mots d’ordre de cette manifestation ne sont pas acceptables pour nous". Et de répéter: "Nous ne pouvons pas, en l’état actuel du dossier, demander de punir (titre de l’appel à manifester: “fini l’impunité”) Michel de Herde alors qu’il n’y a aucune décision de justice qui nous permette de le faire". Se référant à l’attaque des Sous-Entendues, M. Weber conclut : "je ne pense pas qu’en respectant la justice et le droit à la présomption d’innocence, nous fassions preuve d’immobilisme du vieux monde politique patriarcal".

"Je sais que le temps de la justice peut être long"

Marc Weber tient aussi à clarifier la position de son parti quant au congé médical de 8 jours dont Michel De Herde a bénéficié : "je n’ai pas voulu dire que “8 jours, c’est trop peu”". Il répète : "nous avons demandé à Michel De Herde de se mettre en congé. Il a refusé en réaffirmant son innocence totale". Si Les Sous-Entendues trouvent que c’est trop court, "il s’agit d’un certificat médical et non d’une réponse à notre demande", souligne encore M. Weber.

Sur la demande de Défi à Sihame Haddioui de revenir au collège, le chef de cabinet amarante précise que "nous avons maintes fois demandé à Sihame de revenir au collège et au conseil. Non pas pour mettre Michel De Herde en difficulté mais pour qu’elle puisse faire pleinement son métier d’échevine. Je pense que son groupe lui demande aussi". De même concernant celui qu’elle accuse d’agression : "nous ne pouvons pas exiger de Michel De Herde qu’il n’y vienne plus, ce n’est pas légalement possible".

Enfin, Marc Weber répète : "je sais que Les Sous-Entendues voudraient que ça aille plus vite. Je peux le comprendre. Je sais que le temps de la justice peut être long. Mais nous respectons notre justice". Il termine en réaffirmant que tout ce qui pouvait être fait a été fait par les autorités de la place Colignon : "nous avons fait tout ce qui était de notre compétence. Nous ne reculons devant aucune responsabilité. Nous continuerons à le faire et avancerons lorsque le dossier nous le permettra. Nous avons dès le départ pris ce dossier très au sérieux. Nous nous investissons beaucoup". Et d’asséner : "notre comportement ne peut en aucun cas être taxé d’immobilisme, sauf à croire que seule la voie des Sous-Entendues représente le mouvement".