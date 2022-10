Des citoyens demandent l'arrêt du plan de circulation dans le centre de Bruxelles

Au cours de leur intervention, les citoyens ont évoqué les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent à l'intérieur du Pentagone, où le plan de circulation est en vigueur depuis la mi-août. Ils en demandent dès lors l'abolition immédiate.



"Malheureusement, nous n'avons pas le sentiment que l'inversion de certains sens de circulation atténuera l'agitation dans les quartiers", ont-ils dit. Leurs représentants ont reproché au collège de ne jamais avoir été invités à une quelconque réunion participative.



Dans sa réponse, l'échevin Bart Dhondt a expliqué que de nombreuses réunions participatives avec les commerçants et les citoyens avaient eu lieu, tant avant qu'après le lancement du plan de circulation. "Depuis son entrée en vigueur, il y a déjà eu des dizaines de réunions et, sur la base des premières contributions, nous avons déjà procédé à quelques ajustements", a expliqué M. Dhondt. "Nous savons qu'il s'agit d'un changement important et que nous demandons beaucoup à nos concitoyens", a-t-il reconnu.



Cette réponse n'a pas semblé suffire aux citoyens qui ont pris la parole. "Vous dites que vous êtes allé parler aux associations de commerçants, mais d'après les nombreux témoignages que nous avons recueillis sur le terrain, il apparaît que les gens ne vous connaissent pas", a dit l'un d'eux lors de la réplique.

Celui-ci n'a pas exclu l'introduction d'un recours au Conseil d'État.