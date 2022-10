Accueil Régions Bruxelles Plan Sacha, réponse concrète à #balancetonbar: «La prévention contre les violences sexuelles devrait être prise en compte comme les normes incendies» Plan Sacha, c’est une petite structure wallonne désormais appelée aux 4 coins de Belgique pour coacher bars, clubs et festivals face aux harcèlements et violences sexuelles. Ses formations sont incontournables après #balancetonbar. L’atelier 210, à Etterbeek, les a suivies. Julien Rensonnet ©BELGA

« Si quelqu'un tombe en soirée et se coupe avec un morceau de verre : on ne remet pas en doute sa blessure. Et on a tous les outils pour donner les premiers soins et réorienter vers les urgences. Si quelqu'un est victime de violence sexuelle en milieu festif par contre, c'est plus difficile à prioriser. Quels sont les gestes de premiers secours ? »



C'est pour répondre à cette question que Plan Sacha parcourt Wallonie et Bruxelles pour former personnel de bars, clubs et organisateurs de soirées et festivals. Sacha, pour « Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions ». Cécile Roche en est la coordinatrice. Pour elle, la prévention contre les violences sexuelles « ne peut plus relever de la militance politique, mais doit être prise en compte comme les normes incendies. Ça ne peut plus être de l'ordre...