Trois dealers (cannabis, cocaïne, héroïne) placés sous mandat d’arrêt à Molenbeek-Saint-Jean

Au menu : 495 grammes de marijuana, 2,84 kg de résine de cannabis, 35 grammes de cocaïne, 750 grammes d’héroïne, 10 485 € en espèces, une presse hydraulique, une balance et des fausses cartes d’identité

Une enquête menée par le service recherche de la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe) a permis de démanteler un réseau de vente de drogue. "L'enquête a débuté en avril 2022. Le 11 octobre dernier, onze mandats de perquisition ont été exécutés par les services de police à diverses adresses dans la région de Bruxelles", explique la zone dans un communiqué. Lors des perquisitions, les inspecteurs ont été assistés par des collègues du service d'Intervention et de la brigade canine (chiens drogue et chien cash).

Six suspects ont été arrêtés. Ont été saisis : 495 grammes de marijuana, 2,84 kg de résine de cannabis, 35 grammes de cocaïne, 750 grammes d’héroïne, 10 485 € en espèces, une presse hydraulique, une balance et des fausses cartes d’identité.

Trois suspects ont été mis à la disposition du parquet et trois autres personnes ont été auditionnées puis relaxées. Les trois autres personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.