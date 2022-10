Expo 007 à Bruxelles: Manneken Pis revêtira le smoking de James Bond en décembre

A l’occasion de la venue de l’expo " Bond in Motion " au Palais 1 de Brussels Expo à partir du 9 décembre, le plus célèbre des Bruxellois rend hommage au plus célèbre des espions.

Comme nous le révélions ce samedi, l’expo " James Bond in Motion " débarque à Bruxelles, au Palais 1 pour être précis, du 9 décembre 2022 au 14 mai 2023. Après Londres et Los Angeles, bonjour les boules de l’Atomium.

Outre la présence d’une cinquantaine d’objets (voitures, motos, avions,...) qui tous ont été utilisés dans un des 25 films de l’espion le plus célèbre de la planète, les organisateurs mettront un point d’honneur à vous faire entrer pleinement dans l’univers de 007.

En effet, tout au long du parcours (durée environ 1h30-45), les bandes originales des films seront diffusées et plusieurs animations spécifiques seront organisées : un quizz MI6 avec l’obtention d’une licence " to be Bond ", la possibilité de vous prendre en photo en 007, un jeu de casino (sans argent), un bar so British avec évidemment le Martini au shaker et pas à la cuillère,...

Des discussions sont actuellement en cours avec le voisin du Kinépolis pour la diffusion des films dans la salle… 007. Idem avec l’autre voisin, l’expo Johnny au Palais 2, pour d’éventuels billets couplés.

Pour info, à l’occasion de cette exposition exceptionnelle, Manneken Pis enfilera le smoking de James Bond.

James Bond in Motion

A partir du 9 décembre au Palais 1 de Brussels Expo

Renseignements sur www.007brussels.com