La Ville de Bruxelles offre 600 "wollekes" à l'Horeca pour mettre fin aux chaufferettes sur les terrasses

La Ville de Bruxelles lance une phase de test auprès d’une trentaine d’établissements. Et plus si affinités.

Bye bye les appareils de chauffage dispendieux et polluants sur les terrasses Horeca de la Ville de Bruxelles, bonjour les "wollekes". "Wolleke", kesako ? Un terme tiré du flamand wolle (laine) et inventé par les étudiants de l’école de la Cambre dans le cadre d’une mission confiée par la Ville de Bruxelles.

Ce projet vise à trouver une alternative à l'utilisation des chaufferettes sur les terrasses des restaurants et cafés de la capitale. Il s'agit donc d'une sorte de sac-plaid molletonné qui sera prêté aux clients installés en terrasse pendant l'hiver.

Hier soir en conseil communal, la Ville de Bruxelles a validé le lancement d’une phase test à destination d’une trentaine d’établissements Horeca, à trouver. Menée par l’échevin chargé du Climat Benoit Hellings (Ecolo) et de l’échevin chargé des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi), l’opération prévoit la distribution de 600 wollekes.

Coût du projet test : 15 000 euros

"Nous avions commandé une étude à l'école de la Cambre pour qu'elle trouve une alternative à l'utilisation des chaufferettes sur les terrasses Horeca", rappelle Benoit Hellings. "Deux projets avaient été présentés : ces wollekes et des bougies chauffantes. Le second n'a pas abouti, nous lançons le premier ce soir (hier soir, NdlR)." Les établissements Horeca motivés devront bien évidemment s'engager à ne pas allumer leurs chaufferettes cet hiver. La Ville de Bruxelles évaluera la mesure en interrogeant clients et gérants des établissements participants.

"Il s'agit ici d'une mesure écologique et économique", poursuit l'Ecolo. "La Ville de Bruxelles interdit ces chaufferettes depuis longtemps sur son territoire. Actuellement, nous constatons qu'elles ne sont allumées nulle part, notamment parce qu'elles consomment énormément de gaz."

Une chaufferette allumée tout l’hiver équivaut à la consommation en gaz de neuf ménages durant une année. Si le "wolleke" convainc le secteur et les consommateurs, la mesure pourrait être élargie et pérennisée lorsque la Région bruxelloise interdira l’utilisation des chaufferettes sur l’ensemble du territoire régional. Ces "wollekes" sont confectionnés par l’entreprise de travail adapté L’Ouvroir avec des tissus recyclés fournis par Les Petits Riens. Dont coût : 15 000 euros.