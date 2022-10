Encore un départ chez Les Engagés : Laila Bougmar, conseillère à Berchem et vice-présidente de la locale, démissionne

Encore un départ chez Les Engagés. Cette fois-ci, c’est Laila Bougmar, conseillère communale et vice-présidente de la section locale qui quitte le navire, annonce la RTBF.

La Berchemoise a détaillé sa position dans un communiqué. "Je suis humaniste et les valeurs que je défends ne se retrouvent plus dans le nouveau mouvement. Depuis des années, je m'investis quotidiennement avec dynamisme et conviction pour développer notre action en faveur de tous les habitants de notre belle commune de Berchem-Sainte-Agathe. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus porter le projet politique des Engagés. Pour envisager les élections de 2024, j'ai besoin d'un projet fédérateur, porteur de valeurs et de respect pour toutes et tous. Car ce qui compte réellement pour moi, c'est d'être à l'écoute des Berchemois et des Berchemoises !" Où ira-t-elle donc ?