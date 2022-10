Sur les rotules, le Siamu bruxellois dépose un préavis de grève

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) de la région de Bruxelles-capitale n'en pleut plus, indique mercredi le SLFP dans un communiqué. Un préavis de grève prendra cours le 25 octobre et une assemblée générale du personnel est convoquée le lendemain. "La situation est explosive au sein du personnel, qui est sur les genoux", résume Eric Labourdette, président du syndicat SLFP pour les pompiers de Bruxelles.

Les événements de ces dernières années (attentats, coronavirus, inondations, etc.) ont provoqué des traumatismes au sein du personnel, explique-t-il. Les pompiers font face à une augmentation "exponentielle" du nombre d'interventions, et ce alors qu'ils travaillent dans des conditions compliquées voire violentes.

Certains agents en burn-out, d'autre démissionnaires

"À l'état-major des pompiers de Bruxelles, certains collaborateurs viennent travailler la peur au ventre", poursuit Eric Labourdette. "De plus, cela fait des semaines qu'on organise des guets-apens lors desquels on se prend parfois des pavés dans la figure. Certaines équipes doivent être escortées par la police pour mener leurs interventions. C'est une ambiance de travail impossible."

Certains agents sont en burn-out, d'autre sont démissionnaires. La perte récente d'un collègue pendant une intervention a servi de détonateur à la crise, explique-t-il. Le syndical SLFP dénonce aussi un manque de soutien psychosocial des agents, dont un groupe important souffre de stress post-traumatique. Résultat, dans certaines casernes, l'absentéisme dépasserait les 10%.

Dans certaines casernes, l'absentéisme dépasserait les 10%

"Le gouvernement (bruxellois, NDLR) doit trouver les fonds pour enfin mettre en place une structure d'accompagnement du personnel digne de ce nom pour ses propres fonctionnaires de même qu'une campagne de recrutement permanent d'agents." L'assemblée générale du 26 octobre doit permettre au personnel d'exprimer ses griefs. Le préavis de grève annoncé est propre au Siamu bruxellois, même s'il est déjà prévu que le personnel de secours se mobilise lors de la grève générale du 9 novembre annoncée par la FGTB et la CSC.