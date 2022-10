2%, pas de garantie, jusqu'à 150 000 euros : Bruxelles lance un nouveau prêt pour réduire la consommation énergétique des petites entreprises

Le gouvernement bruxellois a validé, ce matin, la création d'un nouveau prêt destiné "à réduire la consommation énergétique des petites entreprises". Ces prêts sans garantie, au taux préférentiel de 2%, couvrent des montants entre 10.000 et 150.000 euros, pour une durée allant jusqu’à 7 ans, explique la secrétaire d'Etat en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) dans un communiqué.

"Une période de franchise (où seuls les intérêts sont remboursés) de maximum 24 mois pourrait être accordée. Ces prêts peuvent être affectés à des investissements matériels mais également servir à couvrir la trésorerie nécessaire pendant la durée des travaux. Ils peuvent couvrir jusqu’à 100% du besoin financier. Par ailleurs, les investissements réalisés à partir de juillet 2022 peuvent être également pris en compte."

Concrètement, ce prêt Energy&Reno sera attribué aux entreprises qui investissent dans "du matériel performant, durable et à faible consommation et, par conséquent, de réduire les dépenses énergétiques et les émissions de CO2. Il vise donc essentiellement des travaux d'isolation : toits, murs extérieurs, sol, vitrages performants, le système photovoltaïque, le système de chauffage (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, etc.) et la régulation thermique.

Ce nouveau programme de financement est géré via Bruso et s'inscrit dans le programme Renolution. Il est actif depuis ce lundi. Infos via finance&invest.brussels et sur 1819.brussels