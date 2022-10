513 enfants en danger dans l’attente d’un service résidentiel à Bruxelles, la justice égratigne Valérie Glatigny

C'est une carte blanche inquiétante, alarmante même qu'ont publiée les 14 juges de la jeunesse bruxellois et les substituts du Procureur du Roi de la section jeunesse de Bruxelles ont publié ce jeudi après-midi. "Les juges de la jeunesse francophones et les magistrats de la section jeunesse du Parquet de Bruxelles tiennent à informer avec force, officiellement et d'une seule voix, qu'ils ne sont tout simplement plus à même d'assurer leur mission de protection des enfants en danger qui leur sont confiés en raison du manque structurel de places disponibles pour le tribunal dans les structures résidentielles générales et d'urgence, autant qu'en ce qui concerne les services d'accompagnement intervenant en milieu de vie."

Les témoignages dont ils font part sont tout aussi désolants. "Julia et Anna, respectivement 4 et 6 ans, maltraitées en famille, hospitalisées en février 2022 avant d'être placées de vingt jours en vingt jours en Service d'accueil d'urgence, n'ont pu intégrer un lieu d'hébergement qu'en août 2022. Les deux sœurs ont été séparées à défaut de place dans la même institution." On y lit aussi les histoires d'Annabella (15 ans), Maurice (5 ans), Mireille (16 ans), tous impactés par le manque de places dans des établissements sains et sûrs, ou dont les largesses de la justice de l'enfance ont bouleversé le quotidien.

Les signataires de la carte blanche recensent 513 enfants en danger inscrits sur la liste d’attente pour entrer dans un service résidentiel général. Rien qu’à Bruxelles. À défaut de places, ils sont placés à l’hôpital sans motif médical dans l’attente d’une place.

Le cabinet Glatigny réagit

Égratignée dans la carte blanche, la ministre Valérie Glatigny (MR) a réagi par un communiqué de presse de son cabinet. Il a d'abord rappelé le dégagement de douze millions d'euros supplémentaires pour le secteur, ce qui a permis 80 prises en charge supplémentaires. "Nous attirons par ailleurs l'attention sur le fait qu'il n'est en principe plus permis de procéder au placement à l'hôpital de jeunes qui n'ont pas de besoin de soins médicaux."

Environ dix pourcents des douze millions ont été investis dans l'accueil des enfants de moins de six ans, alors que Michèle Meganck, juge de la jeunesse dirigeante à Bruxelles observe "qu'il y a quelques années, il fallait quelques semaines pour trouver une place pour un tout-petit. Aujourd'hui, on doit parfois attendre jusqu'à un an et demi."

La juge conclut en exhortant non seulement la ministre, “mais tous ceux qui font des budgets” à laisser une plus grande place pour cette délicate compétence.