Anderlecht relance sa "semaine de l'amour"

Du 14 au 18 février 2023, la commune d'Anderlecht propose sa deuxième "semaine de l'amour." La commune fera alors cadeau des frais de mariage aux jeunes mariés. D'ordinaire, les vendredis et samedis matin sont gratuits mais la commune demande 100 euros pour les cérémonies en semaine et 300 euros le samedi après-midi.

Un cadre amélioré

Les mariés de cette semaine de la Saint-Valentin profiteront aussi d'un cadre un peu différent. La salle des mariages dans le bâtiment du Conseil sera décorée. Un pianiste et une chanteuse lyrique accompagneront les cérémonies.

L'échevine en charge de l'État-civil Fabienne Miroir, prévoit pour le moment de proposer 6 à 8 tranches les matins (entre 10 heures et 12 heures). "

Si cela fonctionnement bien, on ouvrira des places l'après-midi entre 14 heures et 16 heures. On tenait à en parler dès maintenant",

4 mois avant l'événement.

"Un mariage ça ne s'organise pas en 2 semaines."

Les intéressés peuvent s'adresser à la

cellule mariage

de la commune jusqu'au 17 janvier.