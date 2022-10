Procès Peterbos : Des peines de travail plaidées par les avocats de la défense

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a commencé à entendre, jeudi après-midi, les plaidoiries de la défense au procès Peterbos. Les premiers avocats ont plaidé des peines de travail et ont contesté la confiscation "in solidum" de 630.000 euros qui est requise à l'égard des prévenus. Trente-et-une personnes sont prévenues pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht. L'enquête dans ce dossier remonte à juin 2021. En novembre et décembre suivants, des dizaines de perquisitions avaient été menées, aboutissant à des saisies importantes de cannabis et de cocaïne mais aussi de sommes d'argent en liquide.