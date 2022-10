Tous les bâtiments publics accessibles aux PMR d'ici 2033 en région bruxelloise : "il faut s'y mettre"

Semaine passée, la commission du développement territorial a voté lundi une résolution visant à rendre tous les bâtiments publics et d'intérêt public accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) d'ici 2033. "C'est un travail qui a débuté il y a deux ans", se réjouit Ahmed Mouhssin (Ecolo), sur une base (notamment) du secteur associatif et de questions de l'opposition. Preuve que cette dernière et la majorité peuvent avancer ensemble dans une direction bénéfique à tous…

Le monde politique est parti du constat que, bien souvent, les bâtiments sont accessibles en théorie et dans les plans d’architectes mais moins dans les faits. Dernier exemple en date, les locaux de la médiatrice bruxelloise inaugurés le 28 septembre. Une porte latérale garantit une entrée accessible mais c’était sans compter sur un gap d’une dizaine de centimètres entre le trottoir et la porte, obstacle infranchissable pour une chaise roulante électrique, raconte Ahmed Mouhssin.

Un certificat sinon des sanctions

La définition de bâtiments d’intérêt public reste à définir (on pourrait y englober des supermarchés, des lieux culturels, des banques, etc.), mais le plan, lui, est là. Si un bâtiment ne remplit pas les critères délimités par le certificat défini par la Région, il aura dix ans pour se mettre en conformité. “L’avantage, c’est que sur dix ans, on peut l’intégrer à d’autres travaux de rénovation.”

Et si, dix ans après le constat de non-respect des critères, des sanctions seront infligées. Ces dernières ne sont pas encore claires pour le moment, mais l’Ecolo avance qu’une partie des subsides ou subventions accordées à l’occupant du bâtiment pourrait être retenue et débloquée uniquement pour la mise en conformité.

La première loi concernant l'accessibilité en Belgique remonte à 1977, il y a lieu de se demander pourquoi la question de l'accessibilité de ces bâtiments ne se pose qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'un label cadrant l'accessibilité d'un édifice existe déjà depuis plusieurs années. Ce label, c'est Access-I, porté par le secteur associatif et très clair, "mais pas contraignant", commente Ahmed Mouhssin. "L'idée, c'est de se dire que l'accessibilité est un sujet d'intérêt public, mais c'est aussi au public de gérer ça", analyse le député.

Le politique et Good Move dans le bon sens

Une position partagée par Miguel Gerez, membre de AMT Concept, une association visant à améliorer l'accessibilité dans l'espace public. "Il y a plus d'écoute du politique, des choses se mettent place depuis une dizaine d'années. On voit que des maisons communales font des efforts, tout n'est pas rose ni noir. J'étais encore avec Vincent De Wolf ce matin (le bourgmestre d'Etterbeek, NDLR), ils se rendent compte de l'horreur que l'on doit vivre", explique celui pour qui se déplacer à Bruxelles peut parfois relever du "parcours du combattant".



Autre témoin, l'élaboration du plan Good Move, fait en concertation avec le secteur de Miguel Gerez, qui facilite l'accessibilité de l'espace public.

Pour lui, le signal envoyé aujourd'hui va dans le bon sens, et les dix ans de délai ne le déçoivent pas. "L'accessibilité est quelque chose qui ne se fait pas un jour, ça prend du temps. La France a voulu atteindre le même objectif en 2025, ils n'y arriveront pas." Bruxelles envoie donc ici le bon signal, et 2033 n'est pas si loin pour atteindre un espace public accessible à toutes et tous. "Il faut s'y mettre, et il faut y mettre les moyens. C'est souvent là que le bât blesse."