Uccle, Saint-Gilles et Forest lancent leur 9e "Trajet Emploi"

Pendant 3 semaines, les Maisons de l'Emploi des trois communes de la zone Sud de Bruxelles proposeront des ateliers et des rencontres aux chercheurs d'emploi et aux entrepreneurs.



Saint-Gilles lancera l'événement au centre culturel Jacques Franck avec St'art Job le 7 novembre. Les échanges tourneront autour du nouveau statut social des travailleurs des arts.



Uccle axera ses trois semaines sur les jeunes avec des ateliers de coaching pour aider à la recherche d'emploi et de prise de confiance en ses capacités.



Forest, pour sa part, se concentrera sur l'auto-création d'emploi.



Le Trajet Emploi 2022 se clôturera le 24 novembre avec un "Win-win day" co-organisé par les trois communes. Chercheurs d'emploi et entreprises pourront s'y rencontrer sans distinction de leur rôle.



Le Trajet Emploi est ouvert à tous et gratuit, mais il faut s'inscrire aux activités via le site www.trajetemploi.be. Les trois échevins en charge de l'emploi, François Lambert-Limbosch (Uccle), Charles Spapens (Forest) et Catherine François (Saint-Gilles) concluent qu' "en ces temps qui s'annoncent compliqués à plus d'un titre, cette triple union pour l'avenir et l'emploi de nos concitoyens représente une force que nous sommes heureux de soutenir ensemble et en bonne intelligence."