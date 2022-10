Dock's fête ses 6 ans d'existence : "On ambitionne les 7,5 millions visiteurs pour l'année prochaine"

Plusieurs activités ont lieu ce samedi pour l'anniversaire. Bilan et perspective du plus grand centre en bord de canal.

Cela fait désormais six ans que le centre commercial Docks Bruxsel draine des milliers de visiteurs en bordure du pont Van Praet… et les derniers chiffres de fréquentation donnent le sourire à la direction : déjà 5 millions de visiteurs entre janvier et fin septembre, c’est-à-dire 33% plus que l'année 2021.

"On ambitionne les 7,5 millions visiteurs pour l'année prochaine. La bonne nouvelle est que les chiffres d'affaires des commerçants suivent cette tendance. Il y a une progression de 28% par rapport à 2017 ", glisse Nathalie Eloy, responsable commerciale.

Le centre schaerbeekois, qui génère 1.400 emplois, organise pour l'occasion des activités ce samedi : face painting, animation, concerts, atelier cupcake, pourcentages dans des magasins… Ce dimanche, une heure de parking est d'ailleurs offerte.

De nouveaux commerces

Avec la pandémie et le boom du e-commerce, certains ont prédit la mort des espaces commerciaux. "On montre le contraire", insiste la responsable. "Dock's n'est pas qu'un lieu de shopping, mais un lieu de vie. L'espace loisir représente 20%." Parc de loisirs intérieur Koezio, cinéma White, salle événementielle Docks Dome, et - dernière grande nouveauté arrivée au complexe - le Lego Discovery Center. Un espace récréatif (22,95€ le ticket…) avec des jeux de construction, des animations, un magasin. "Le concept attire des personnes du nord de la France, d'Allemagne…" Un engouement en voie d'épuisement avec le projet Legoland sur le site de l'ancien Caterpillar de Gosselies? "Non, le concept est différent, car c'est surtout l'interactif et le jeu ici", juge la responsable.

Le centre promet l'arrivée prochaine de deux nouvelles enseignes d'habillement exclusives. Sur la liste des commerces dans le viseur : un bar à ongles, un service de cordonnier-serrurier et un barbier.

Une patinoire cet hiver

Enfin, pas de restrictions sur les festivités de Noël. Alors que de nombreuses patinoires sont annulées en vertu de leur caractère énergivore et de la flambée des prix, la patinoire de Docks sera présente dès le 24 novembre. "Elle est 100% écologique", assure l'organisation, qui utilise l'électricité des panneaux photovoltaïques et l'eau du bassin de pluie. "Toutes nos illuminations de Noël sont maintenues grâce aux panneaux."

Au total, 4.500 m2 de panneaux sont installés, un système énergétique comblé par un réseau de chaleur lié à l'incinérateur.

En matière d'écologie, le centre vise la certification "carbone neutre"." On serait le seul centre commercial européen à bénéficier de cette certification. L'objectif est de l'obtenir au premier trimestre 2023."