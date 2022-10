Fermeture d'un hébergement touristique à Saint-Gilles pour plusieurs infractions

La police et les pompiers ont fait fermer, jeudi soir, un bâtiment situé avenue Jamar à Saint-Gilles, loué comme hébergement touristique via des plateformes web. Il s'est avéré que le bâtiment, qui abritait autrefois un sauna, n'était pas conforme à la réglementation en matière d'incendie, et que le propriétaire n'avait pas de licence pour le louer en tant que logement touristique.

Les pompiers ont été appelés à l'adresse, jeudi soir vers 23h00, parce que l'alarme incendie s'était déclenchée. Une fois sur place, ils ont constaté qu'il n'y avait aucun feu, mais ils ont identifié une série d'autres problèmes.

"Le bâtiment était loué comme hébergement touristique, mais il n'y avait pas de permis pour cela", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Le système d'alarme était hors service. Il n'indiquait donc pas où, dans le bâtiment, il y avait un incendie. Il n'y avait pas non plus de plans du bâtiment et l'alarme ne pouvait pas être désactivée. Nous avons donc dû démonter deux sirènes pour couper l'alarme. En outre, les portes coupe-feu étaient bloquées de sorte qu'elles ne pouvaient pas être fermées en cas d'incendie. Il n'y avait pas non plus de plan d'évacuation, les portes de sortie de secours étaient verrouillées et les voies d'évacuation n'étaient pas définies", a-t-il énuméré.



Sur la base de toutes ces observations, la police et les pompiers ont décidé d'évacuer et de fermer le bâtiment. Une mère et ses deux enfants ont été hébergés dans un hôtel voisin, tandis que les autres personnes présentes sont allées chercher un autre logement par leurs propres moyens. La commune a été informée afin que les mesures nécessaires puissent être prises, selon les pompiers.