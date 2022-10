Le festival dédié aux danses et aux d'arts martiaux vous proposera des démonstrations et des compétitions ce week-end à Anderlecht.

"Fight and Dance" à Anderlecht : le grand rendez-vous de danses et d'arts martiaux est de retour

La 8e édition du "Fight and Dance" installera ses rings au Birmingham Event Center à Anderlecht ce dimanche 23 octobre. Le programme sera sportif : démonstration de Karaté, Close Combat, Boxe anglaise, Kung-Fu, Taî-Chi, Lutte et Taekwondo. Il y aura du combat aussi avec une partie de la soirée dédié à une compétition internationale de Muay – Thai, de Kickboxing et de Fullcontact. Le festival entend bien "réunir tous les ans les plus grands maîtres et artistes de Belgique."



La piste de danse sera aussi un terrain d'affrontement. 16 équipes de danse vous montreront leurs talents lors d’une compétition. Hip Hop, Ragga Dance Hall, Danse Bollywood, orientale, moderne et Gymnastique rythmique y seront mis à l’honneur.

L’ASBL organisatrice, Sport & Smile, présidée par le Kickboxeur Nabil Mahjoubi a aussi invité une flopée de personnalités comme Moussa Maaskri (acteur), le rappeur Landy, Kamel Mahjoubi (acteur), ou encore Nordin Ben Moh, champion de Kickboxing.