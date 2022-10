Le pont Marchant fermé aux piétons et aux cyclistes à Anderlecht

Les piétons et les cyclistes ne sont plus autorisés à passer sur le pont Pierre Marchant à Anderlecht depuis lundi. Cette fermeture, rapportée par nos confrères de Bruzz, s'explique par le fait qu'un incendie qui s'est déclenché sous le pont et l'a fragilisé dans la nuit du 9 au 10 octobre.



Bruxelles Mobilité, assure à nos confrères ne plus être capable d'assurer la stabilité de l'édifice. Une étude sur l'état du pont est attendue prochainement. L'agence régionale explique également ne pas pouvoir encore donner de date pour une réouverture.



Depuis plusieurs années, le pont était déjà fermé aux voitures. Les bateaux, pour leur part, peuvent toujours naviguer en dessous, sur le canal.