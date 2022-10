Pour les congés d’automne, 13 sorties mortelles à Bruxelles pour ne pas tourner en potiron

Grande fête au musée pour commencer

34 musées bruxellois sont en fête ce samedi 22 octobre pour

la Museum Night Fever

. Dont 3 nouveaux venus: la Fondation Thalie, l’ISELP et La Loge. On connaît la recette à succès de cet incontournable: un seul ticket, entrée illimitée dans tous les lieux participants. En plus des expos temporaires et collections permanentes, ceux-ci accueillent des artistes pour des dizaines de performances, concerts et DJ sets. Du salon de coiffure au spectacle de cirque en passant par l’atelier herbier ou le bain chromatique: y en a pour tous les goûts.

Des shuttles sont prévus

pour vous véhiculer. Et vous pourrez même vous faire conduire d’un musée à l’autre dans les modèles anciens de l’Autoworld.

Le programme est sans fond

: il faudra faire des choix.

+ " Museum Night Fever ", ce samedi 22 octobre 2022 de 19h à minuit dans 34 lieux bruxellois, 14€ en prévente, 18€ le jour même.

Des expos pour toute la famille

C’est pas les expos qui manquent à Bruxelles et certaines valent le coup d’une visite en famille.

©MRAH – Leila Jeffreys Hangar – Musée Mode et Dentelle – Museum des Sciences Naturelles

Classique, mais toujours aussi efficace: nez à nez avec les dinos au

Museum des Sciences naturelles

. L’institution ouvre justement une nouvelle expo consacrée à la lumière.

Avec Luminopolis

, son espace temporaire se visite cette fois sous forme d’un jeu d’énigmes chronométré à travers les couleurs, l’invisible et le lien entre lumière et vivant. Un bel… éclairage.

Toute nouvelle expo aussi au Musée Art & Histoire du Cinquantenaire, qui se consacre aux estampes japonaises de 1900 à 1960. Paysages, faune, portraits féminins, mais aussi scènes de la vie quotidienne japonaises moderne s'y succèdent dans une ambiance poétique. Les familles y sont attendues avec un jeu-parcours dès 8 ans, cherche et trouve pour découvrir de plus près les détails de ces œuvres traditionnelles typiques du Soleil Levant.

C'est la saison des costumes. Plutôt que d'en vêtir vos kets, pourquoi pas plutôt les emmener voir comment les enfants se sont habillés à travers les époques ? C'est ce que propose la ludique expo " Kidorama " du musée Mode et Dentelle. Ils y verront que le bleu a longtemps été la couleur des filles ou que les garçons ont porté des robes. De quoi rhabiller nos idées reçues sur la mode. Avant bien sûr de découvrir des jolis habits du dimanche… et quelques déguisements.

On vous en a déjà parlé dans notre agenda bruxellois: on vous conseille chaudement le MIMA et les " peintures " au Rubik's Cube de l'artiste Invader . Ludique, pop, coloré: les adultes et les kets s'y retrouveront d'office en jouant à déceler visages et tableaux célèbres, masqués par ce pixel art malin en 6 couleurs.

Autre virée incontournable cet automne: le Hangar. La galerie photographique ixelloise se transforme en volière pour l'expo " Des Oiseaux " et ses regards contemporains, poétiques et documentaires, sur la faune ailée. Avec vos ados, montez au dernier étage pour vous confronter au regard acéré et féministe de la Bruxelloise Charlotte Abramow sur les femmes et leur corps. Choc, émouvant et précieux.

Frissonnez pour Halloween



Balade rigolote au cimetière

"Pourquoi le prince Galitzin a-t-il deux dates de naissance et deux dates de décès indiquées sur sa tombe ?" La réponse à cette question, vous l’apprendrez en emmenant vos kets au cimetière de Bruxelles sur les hauteurs d’Evere cet automne. Un nouveau parcours ludique y est désormais disponible pour une visite culturelle mêlée à une chasse au trésor. Chaque étape s’accompagne de deux questions: une facile, l’autre difficile. Les enfants y croiseront sphinx, anges et même… les Dalton ! Cette visite, vraiment chouette, peut se réaliser sur les guides papiers distribués à l’entrée ou sur smartphone. Et si vos enfants réclament davantage de tombes en cette période d’Halloween, sachez qu’une promenade similaire est possible au cimetière de Laeken.

+ " À la découverte du cimetière de Bruxelles ", visite ludique au départ de l’entrée (avenue du Cimetière de Bruxelles, 1140 Evere), guide papier sur place ou sur smartphone. Balade ludique possible aussi au cimetière de Laeken (Parvis Notre-Dame, 1020 Laeken), guide papier sur place ou sur smartphone.

À Saint-Gilles, on plante… des citrouilles

Tradition bien ancrée à faire frémir… de plaisir:

le Halloween Festival revient au Musée d’Art Fantastique à Saint-Gilles

. Le rendez-vous immanquable, c’est celui du 31 octobre, avec enfin un retour du cortège. Goules, squelettes, sorcières, vampires et loups-garous, (non, on ne parle pas des skateurs aux crinières de fauves) se donnent rendez-vous dès 17h

place Morichar

pour une parade fantomatique jusqu’à leur antre de la rue de la Glacière (soirée dès 20h). Tous les congés, visites, animations et énigmes font aussi frissonner les enfants rue Américaine alors que les monstres vous défient au minigolf Halloween à la Glacière. Enfin, le voyage vers l’enfer se fera en tram le 28 octobre (5 créneaux possibles). Un aller simple, forcément.

+ " Halloween Festival 2022 ", parade le 31 décembre dès 17h depuis la place Morichar, visite tous les congés au Musée d’Art Fantastique (rue Américaine) et minigolf au Centre d’Art Fantastique (rue de la Glacière) à 1060 Saint-Gilles. Halloween tram uniquement le 28 octobre. Réservations obligatoires en ligne.

À réveiller les morts

Résonnez trompettes, montrez les dents squelettes et claquez claquettes:

le Dia de Muertos fait frissonner les Marolles pour Halloween

, mais dans la version festive mexicaine. C’est désormais une tradition: le Centre Culturel Bruegel illumine un autel aux disparus sur son parvis. C’est autour de lui que les activités pour petits et grands se succèdent du 30 octobre au 5 novembre: maquillage, lanterne, fabrication d’offrandes, contes, danse mexicaine, cours de guitare… Avec pour apothéose la fameuse "procession", le 5 novembre, de la porte de Hal au Jeu de Balle, via rue Haute et rue Blaes. À réveiller les morts, forcément.

+ " Dia de Muertos ", du 30/10 au 5/11 au Centre Culturel Bruegel, programme et réservation en ligne. Procession le 5/11 dès 18h.

Morts vivants et choses étranges

Une

Comic Con

les 29 et 30 octobre: voilà l’assurance de croiser zombies, sorciers et animaux fantastiques dans les couloirs de Tour & Taxis. Le rendez-vous des fans de séries, comics et culture pop hollywoodienne prévoit évidemment son concours de cosplay, qui s’annonce sanglant mais pas seulement. Vous y croiserez à tous les coups des super-héros à l’accent brusseleir. Outre le marché, l’espace jeu vidéo et les stands de dédicaces, vous pourrez vous entraîner au sabre laser, assister à des combats de catch ou tenter d’agiter votre baguette magique comme à Poudlard. Et puis il y a les inévitables invités, dont Christopher Lloyd de "Retour vers le Futur" (120€ la photo ou l’autographe), plusieurs vedettes de Harry Potter, Star Wars ou Stranger Things, et même Amy Jo Johnson, la Power Ranger rose. Ça nous rajeunit pas.

+ " Comic Con Brussels ", ces 29 et 30 octobre 2022 à Tour & Taxis, de 16,99€ à 20,99€ (samedi ou dimanche) et de 23,99€ à 30,99€ (week-end).





Vacances au ciné



Filem’On

Voyage spatial, serpent à plumes, démons d’argile ou frères koalas: le festival

Filem’on

, c’est

LE rendez-vous ciné jeune public de ces congés d’automne

. Comme chaque année, le programme est vaste et balaie les genres (animation, fiction, docu…), les publics (du berceau à l’adolescence), les classiques (Zorro, Basile Détective, Fantômas, Mulan, Wallace & Gromit…) et les nouveautés (Icare, le nouveau Michel Ocelot…). Ce qu’on aime avec Filem’on, c’est que les films sont consultables par tranche d’âge et par lieux. Vous les verrez partout dans Bruxelles: Bozar, Aventure, Galeries, Tour à Plomb, Vendôme, Nova, Palace, Ten Weyngaerd, Espace Delvaux et même Train World. En voiture Filem’On !

+ " Filem’On ", du 26/10 au 05/11/2022 dans de nombreux cinémas de Bruxelles, affiche complète, tarifs et réservation en ligne. Attention: certains films sont en néerlandais exclusivement.

Mon Premier Festival

Autre option:

Mon Premier Festival

, qui vise les cinéphiles en herbe de 3 à 10 ans au

Centre Culturel d’Uccle

. L’aventure y sera forcément au rendez-vous puisqu’elle est le thème de cette semaine en salle obscure. Vos enfants y verront 10 films et voyageront à dos de baleine, en selle sur une moto, dans la préhistoire, sur les sommets de l’Everest, en Sibérie, en Mongolie, dans un terrier de lapins ou… chez une mémé qui pue l’oignon. Ça sent d’autant meilleur que le goûter est offert entre les deux films des samedi et dimanche. Miam !

+ " Mon Premier Festival ", au Centre Culturel d’Uccle du 22 au 26/10/2022, 5/7€, programme en ligne.

Halloween Hits

Pour les grands, ceux qui n’ont pas froid aux yeux,

Flagey programme 3 classiques du cinéma fantastique et d’épouvante

lors du week-end d’Halloween. On y verra "La Chose" de Carpenter, le premier "Ghostbusters" et enfin "Les Griffes de la Nuit" de Wes Craven et son horrible Freddy Krueger. Ce qui fait le plus peur, c’est peut-être que Johnny Depp y soit à l’affiche…

+ " Halloween Hits ", à Flagey du 28 au 30 octobre 2022, de 7 à 8,50€/film, programme en ligne.