À Molenbeek, des roches préhistoriques comme radiateurs? (vidéo et photos)

Il y a plus de 500 millions d’années, Bruxelles et la Belgique se trouvaient dans l’hémisphère sud. Le monde était "récent". Suite aux collisions entre continents, des chaînes de montagnes se sont formées, les terres se sont disloquées et déplacées. Et aujourd’hui, des roches jadis entre Pôle Sud et Tropique du Capricorne forment le socle de… l’avenue Mahatma Gandhi, à Molenbeek. S’y trouvent 5 blocs d’appartements que le Logement Molenbeekois veut rénover. Et chauffer avec les techniques les plus contemporaines.

D’où ce détour par la préhistoire la plus éloignée. Car l’une des options pour climatiser ces barres pourrait bien être la géothermie. La massive et bruyante foreuse plantée au pied de la tour nord creuse donc entre 100 et 150m de profondeur. Elle en extrait ces fameuses roches datant du Cambrien. Elles appartiennent au massif dit "Londres-Brabant". Et s’allongent en carottes ardoise dans une petite cabine de chantier hébergeant les scientifiques du projet GeoCamb. Camille Baudinet, géologue au service géologique de Belgique de l’Institut royal des Sciences Naturelles, y pointe Molenbeek sur une coupe du sous-sol bruxellois et brabançon. "Notre cible, c’est le socle Paléozoïque". Il s’agit d’une roche de siltite, grès et quartzite remontant à 450 millions d’années. "Cette couche, on la retrouve du nord de la Wallonie jusqu’à Londres. Elle se situe sous des couches plus récentes et plus meubles, de 0 à 70 millions d’années".

L’ambition du projet GeoCamb, c’est de cartographier le potentiel géothermique des sous-sols dans Bruxelles et ses environs. D’autres forages de recherches ont été menés aux abattoirs et au Westland à Anderlecht, à la Gare Maritime à Tour & Taxis, dans le quartier du Globe à Uccle ou encore sur le site d’UCB Pharma à Braine l’Alleud. "La géothermie, c’est utiliser la chaleur naturelle du sol pour alimenter un bâtiment en chauffage et refroidissement. Nous opérons donc le carottage de 3m en 3m pour étudier la conductivité thermique des roches", résume Camille Baudinet. Chaque carotte est marquée des mètres d’où elle est remontée. Et un sens lui est donné grâce à des flèches jaunes sur son cylindre. Ces données sont capitales pour optimiser au mieux le système géothermique qui pourrait un jour chauffer et refroidir les centaines d’appartements de l’avenue Gandhi.

Laser et scanner

"Au laboratoire, nous scannerons chaque échantillon". La colonne de pierre est coupée en deux sur sa longueur, puis mise à l’épreuve du scanner de conductivité thermique. "D’abord à température ambiante. Ensuite, un petit lazer chauffe la matière et un second détecteur mesure la diffusion de la chaleur. Plus la différence de température est élevée entre les deux mesures, meilleure est la conductivité", vulgarise Yves Vanbrabant, lui aussi géologue au service géologique de Belgique. Les scientifiques ont ainsi établi que les échantillons remontés du sous-sol des abattoirs présentent "une excellente conductivité".

En fonction des propriétés des roches, les différents acteurs réunis sur le site Gandhi pourraient opter pour un système géothermique "ouvert" ou "fermé" (lire cadrée). Ce qui dépend de la conductivité thermique des pierres, mais aussi des configurations des bâtiments, leur taille, l’envergure du site, l’accessibilité, la circulation et les volumes de l’eau souterraine… Et vu leur coût, le nombre de forages nécessaires, en sachant qu’un système nécessite toujours deux puits: l’un pour "extraire la chaleur", l’autre pour "réinjecter" dans le sol l’eau ou l’air dont les calories ont été pompées.

3 degrés tous les 100m

"La température du sous-sol est plus ou moins stable jusqu’à 100m de profondeur, soit 10 degrés", échelonne Yves Vanbrabant. "Ensuite, elle grimpe de 30 degrés par km". Ainsi, le rendement de la prise calorifique gagne 3 degrés tous les 100m. Cette donnée n’est pas anodine quand il s’agit de concevoir la clim d’une tour de logements sociaux. "Nos forages et nos mesures permettront ainsi d’optimiser le design d’un potentiel système géothermique" en collaboration avec le Centre Scientifique et Technique de la Construction. Dans le cas du circuit ouvert, la réinjection de l’eau vers les profondeurs ne se fait pas n’importe comment: "On ne peut pas refroidir la nappe en 5 ans, il faut voir comment l’eau y circule". D’où l’importance de cette étude de faisabilité.

En face du stade du Sippelberg, le vacarme a cessé. Les ouvriers extraient les tubes métalliques de leur cheminée inondée et les empilent comme des billes de chemin de fer. La tête de forage est usée: il faut la remplacer. Elle ne ressemble pas du tout aux mèches que vous utilisez pour percer vos murs. Il s’agit d’un épais anneau gris clair et crénelé, à la surface greffée de petites zones abrasives de diamant industriel, matériau le plus dur au monde. "Les couches supérieures plus meubles sont percées par broyage", simplifie Yves Vanbrabant. "Mais nous ne pouvons pas réduire en poudre le socle Paléozoïque que nous étudions. Pour trancher les segments que nous prélevons, l’anneau se resserre sur la roche et agit par torsion". La carotte est ensuite remontée par un second tube glissé à l’intérieur du tube foreur.

Ces dispositifs d'extraction et d'analyses ont été développés par l'industrie pétrolière. Ironiquement, c'est désormais pour se passer d'énergie fossile qu'il est déployé à Molenbeek.





Géothermie: deux systèmes

Les systèmes géothermiques qui équipent déjà certains bâtiments publics à Bruxelles optent entre deux principes le système ouvert ou le système fermé.

" Dans le système ouvert, le plus important, c'est l'eau ", appuie la géologue Camille Baudinet. " Il se compose de deux puits de production: le doublet. Le premier extrait l'eau directement dans la nappe ". L'eau chaude est amenée à la surface où la pompe à chaleur transfère ses calories à l'eau de chauffage. Ensuite, l'eau est réinjectée dans la nappe. " La Gare Maritime de Tour & Taxis en est équipée: l'installation là-bas repose sur 5 doublets ". Un tel système peut fonctionner " 20 ou 30 ans sans perte de productivité ", assure Yves Vanbrabant, géologue.





Le système fermé repose pour sa part sur la circulation d’un liquide caloporteur dans une boucle formée par les deux puits. C’est la chaleur de la roche qui lui est transférée. " On capte les calories du sous-sol lui-même ", distingue la chercheuse. Le liquide caloporteur remonte en surface, transfère sa chaleur à l’eau de chauffage, puis redisparaît sous nos pieds. " Il faut donc éviter que les puits soient trop proches, sans quoi la source de chaleur peut être éteinte par le froid qui redescend ".

Avantages et inconvénients

D’après les scientifiques du Service géologique de Belgique, " le système ouvert est beaucoup plus performant ". Il convient donc mieux aux bâtiments publics, plus vastes. " Mais les autorisations légales sont plus difficiles à obtenir " car la réinjection de l’eau " refroidie " ne peut se faire à la légère. " Des réactions chimiques peuvent aussi se produire en fonction des profondeurs de pompage et de la pression des sols ", prévient Vanbrabant. Le géothermique en circuit fermé, quant à lui, " s’adapte bien à une maison unifamiliale, il est très pratique et plus modeste, donc moins coûteux ", observe Baudinet. Tout ça n’est pas une règle absolue: le nouvel hôpital Delta du CHIREC s’est ainsi équipé en circuit fermé, creusant plus de 170 forages.

Dans un futur proche, voire dès aujourd’hui, vu le réchauffement climatique et l’isolation toujours plus efficace des bâtiments modernes, la géothermie pourrait surtout servir à… refroidir. Sans changer un iota son fonctionnement. Mieux, selon Yves Vanbrabant: "avec ce type de système, on pourrait même stocker la chaleur dans le sol durant l’été".

Et faire des roches du Paléozoïque notre "garde-chauffer".