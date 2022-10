Factures en retard à Saint-Josse: 63 000 euros d’intérêts

Bonne nouvelle, Saint-Josse a enfin trouvé un accord avec les syndicats sur le télétravail le vendredi, et appliquera sa mesure d'économie. Le bourgmestre Kir annonçait que sans ça, il aurait peut-être dû se séparer de certains fonctionnaires. Une autre mesure d'économie aurait été de payer ses factures dans les temps, ce qui coûte aujourd'hui 63 000 euros à la commune. "L'équivalent d'un temps plein annuel", calcule le conseiller Ecolo Pascal Lemaire.

Retour en novembre 2016, le conseil communal tennoodois approuve la rénovation des façades de l’hôtel communal et du commissariat de police. Un budget d’un million et demi d’euros selon nos sources.

Seulement voilà, au conseil communal de ce mercredi, Pascal Lemaire a souligné que la commune devra se plier à régler 63 110 € à la suite du jugement de première instance. "Pour une raison inconnue, la commune a laissé traîner le dossier", s'étonne le conseiller.

"Nous gérons le suivi et la réalisation de plus d'une centaine de projets au niveau des Travaux publics. Cela représente un budget de près de 4 millions d'euros. C'est un travail considérable pour les équipes et il arrive, comme c'est le cas ici, que le suivi de certains dossiers s'avère plus complexe. Nous le regrettons et à notre décharge, celui-ci remonte aux années Covid marquées par de nombreuses absences pour maladie", justifie l'échevin socialiste des Travaux publics, Mohamed Jabour. En réalité, le collège a ajouté pour un demi-million d'avenants aux travaux pendant leur réalisation. C'est cette partie qui serait passée à la trappe lors du paiement. La commune, qui reconnaît son erreur, ne fera logiquement pas appel.

S.A.