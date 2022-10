1 883 contrôles sur les routes bruxelloises ce week-end, 36 automobilistes en infraction

Samedi après-midi, entre 13 et 16 heures, le service de la circulation de la police de Bruxelles a contrôlé 11 cyclomoteurs, dont six se sont révélés hors d'usage. Deux bicyclettes ont été confisquées et quatre autres ont été temporairement immobilisées.

Vendredi soir, une opération de lutte contre l'alcool et les drogues au volant a eu lieu sur la drève verte, Avenue Van Praet et Houba De Strooper à Laken. Là, 1 041 conducteurs ont été contrôlés. Treize d'entre eux ont été contrôlés positifs à l'alcool, dont deux ont vu leur permis de conduire immédiatement retiré.

Samedi matin, entre 07h00 et 09h00, a suivi une opération de lutte contre l'alcoolisme et les drogues dans l'avenue Royal Park. La police y a contrôlé 335 conducteurs. Deux conducteurs ont été testés positifs à l'alcool et un aux drogues. Là encore, la police a retiré deux permis de conduire.

Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, la police a contrôlé 496 autres conducteurs afin de contrôler l'état d'ébriété et la présence de drogues, sur la place Poelaert, la place du Palais et dans la rue Lambermont. Quatorze d'entre eux ont été reconnus comme ayant trop bu, et l'un d'entre eux a même vu son permis de conduire immédiatement retiré.