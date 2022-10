Les pompiers de Bruxelles appelés 55 fois pour des intempéries la nuit de lundi à mardi

Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir 55 fois lundi soir et dans la nuit en raison des intempéries. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, mardi. Cela a impliqué 5 interventions chez des particuliers et 50 rues inondées en raison d'avaloirs bouchés. Entre autres, les tunnels Louise et Georges Henry ont été inondés.