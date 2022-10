Plafonnement des minervals : l’Ihecs accuse Valérie Glatigny de vouloir "la fin de son modèle pédagogique"

"Qui veut la fin de notre enseignement ?" s’interroge l’Institut des Hautes Études de Communications Sociales. L’institut du centre de Bruxelles qui s’opère à former 3 000 étudiants dans diverses branches de la communication, de la publicité au journalisme, publiait ce lundi après-midi une lettre ouverte acerbe à l’encontre de la ministre de l’Enseignement Supérieur Valérie Glatigny (MR). Cette dernière a déposé une proposition de décret sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles visant à lever l’exception du plafonnement des minervals pour l’Ihecs et la Helb – Ilya Prigogine. Pour l’heure, et depuis plusieurs années, les étudiants ne peuvent pas payer plus de 835 euros pour un minerval. À l’Ihecs, qui jouit encore de l’exception, ce montant peut passer le cap des mille euros (sauf pour des étudiants qui bénéficient du statut "d’étudiant modeste"), l’école justifie ce dépassement car elle demande aux élèves à contribuer à l’achat (et l’entretien) "des outils, studios d’enregistrement sonore, studios de prises de vue photographiques, plateaux vidéo, cabines de montage et, évidemment, un ensemble d’appareils d’enregistrement de l’image et du son qui restent à la disposition des étudiants". Pour l’institut basé rue de l’Étuve, à deux pas du Manneken-Pis, cette mesure "s’attaque à un modèle particulier, celui de l’Ihecs et d’autres écoles mettant la pratique au centre de leur formation".

Une compensation prévue

"Une compensation est prévue par le Gouvernement pour les établissements concernés par cette mesure. Le montant total prévu – calqué sur les frais complémentaires que les établissements demandaient aux étudiants, est de 640 000 euros au total", répond le cabinet de la ministre. "Cela permettra aux étudiants de devoir payer moins pour suivre ces cursus, et aux établissements – qui fournissent des formations à la pointe dans le secteur de la communication – de ne pas voir leurs moyens financiers diminuer", et de rappeler que cette mesure était inscrite dans la déclaration de politique commune.

L’Administrateur Général de l’Ihecs, Jean-François Raskin, juge cette réponse irrecevable. "Pourquoi vouloir faire payer à la collectivité quelque chose qui ne pose pas de problème actuellement ? Et quid de l’après 2023 ? On ne sait pas si ces aides seront pérennes !" Et de calculer qu’une telle mesure coûterait plus d’un demi-million à l’école du centre-ville en 2023.

Un froid semble donc s’installer entre les parties, et rien ne semble indiquer