Forest : 53 logements sociaux inhabités pendant un an pour une affaire de peinture

Ils ont planté des tentes pour marquer le coup, rue du Dries à Forest. Le PTB forestois explique par l’intermédiaire de son chef de groupe, Simon De Beer, que 53 logements sociaux sont inoccupés depuis "16 mois" : "Ils ont été inaugurés en juin 2021. Le concierge a pris possession des lieux quelques mois après, mais les locataires n’ont pu emménager qu’en novembre 2022."

Intrigué par cette situation, le PTB interroge alors la majorité communale qui lui répond que la peinture devait encore être faite. "Seize mois pour des peintures… J’ai cru tomber de ma chaise en entendant la réponse", continue Simon de Beer. "La majorité forestoise se rend-elle compte de l’urgence sociale ?"

Pour protester contre cette "situation incompréhensible," le PTB a planté une tente devant les logements le week-end dernier. "J’ai vu que les premiers noms ont été ajoutés sur les sonnettes. Une dizaine de locataires devrait emménager au premier novembre."

Les timings sont mauvais

De son côté, le Foyer de Sud questionne le déroulé des faits dépeint par le PTB.

"Le Foyer a acquis le bâtiment en décembre 2021. Il y avait un compromis de vente avec le promoteur. On aurait dû l’avoir clef sur porte. Mais pour que cela rentre dans le budget de la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB), qui finançait le projet, on a dû l’acquérir sans les peintures," explique le directeur du Foyer du Sud Pierre Genot. On parle ici d’un projet à presque 14 millions d’euros.

Ensuite, nous avons lancé un marché public pour la réalisation des peintures le 15 janvier. La SLRB (tutelle du Foyer du Sud) nous a donné son accord pour ce marché en avril. Ce n’est pas aussi lent normalement, mais puisque l’on parlait d’un marché pour des travaux dans un bâtiment qui aurait dû être fini, ça a pris plus de temps.

Finalement le Foyer du Sud accorde le marché en juin. Suivent alors les congés du secteur du bâtiment en juillet. "Si la SLRB avait pu répondre plus vite, on n’aurait pas subi les congés du bâtiment. Dans tous les cas, les premiers locataires arriveront à le 1er novembre. Il reste encore de la peinture à réaliser. Une seconde vague de locataires pourra emménager le 1er décembre."