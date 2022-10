Schaerbeek suspend temporairement la dernière maille de son plan Good Move jusqu’à fin mars

Après avoir annoncé la suspension du filtre place du Pavillon, la majorité schaerbeekoise suspend la totalité de la dernière maille Good Move, dans le quartier Pavillon et Stephenson.

Deux soirs. C’est ce qu’il aura fallu pour voir la dernière maille du plan Good Move être suspendue par la majorité schaerbeekoise. Ce mardi soir, sur le parvis de l’hôtel de Ville, Vincent Vanhalewyn (1er échevin, Groen), Frédéric Nimal (bourgmestre f.f., Défi) et Adelheid Byttebier (échevine de la mobilité, Groen) ont annoncé à l’assemblée suspendre la troisième maille du plan Good Move, dans le quartier Pavillon et Stephenson, jusqu’à mars. Cela comprendrait donc également la suspension des mises à sens unique Avenue Maréchol Foch et l’Avenue Princesse Élisabeth.

Des groupes de travail seront constitués, avec des citoyens favorables et opposés au nouveau plan de mobilité. L’opposition compterait également faire front commun pour exiger sa présence dans les groupes.

Mardi soir, plusieurs centaines de manifestants étaient sur place, dont de nombreux élus. Quelques tensions ont éclaté, une autopompe de la police a même été dépêchée sur place mais n’a pas fait usage de ses lances.