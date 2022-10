Une fillette de 4 ans grièvement blessée à Anderlecht par la chute d'une branche d'arbre

Une fillette de quatre ans, fréquentant l'école maternelle De Groene School située à Anderlecht, a été grièvement blessé par la chute d'une branche d'arbre. L'information, rapportée par plusieurs médias, a été confirmée par le directeur général de l'ASBL Sint Goedele dont dépend l'école. Entretemps, il a été décidé d'abattre les bouleaux adjacents à l'aire de jeux et de les remplacer par d'autres arbres.

L'accident s'est produit lundi midi alors que de fortes rafales balayaient le pays. Le vent fort a alors entraîné la chute d'une branche de bouleau sur la fillette. L'enfant, grièvement blessée, a été transférée inconsciente à l'hôpital Érasme puis à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Selon le journal La Capitale, qui a pu s'entretenir avec les parents de la fillette, celle-ci y a déjà subi deux opérations et se trouve toujours plongée dans un coma artificiel, mais son état serait stable.

"Entretemps, nous avons fait venir sur place notre service de prévention, accompagné d'un arboriculteur, pour examiner les arbres de la cour de récréation", explique Bruno De Lille. "Sur la base de leurs conclusions, il a été décidé d'abattre ces bouleaux et de les remplacer par d'autres arbres plus solides. Nous avons eu un contact avec la commune et les arbres pourraient être abattus cette semaine."