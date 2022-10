Procès Peterbos: un sursis probatoire plaidé pour l'un des principaux prévenus dans le procès Peterbos

Trente-et-une personnes sont devant la justice pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, entre 2021 et 2022.

"Mon client avait pour rôle d'approvisionner les vendeurs. Ce n'est pas un dirigeant de l'organisation", a plaidé Me De Vlaemynck. "Les écoutes montrent qu'il 'dispatchait' les jeunes vendeurs au Peterbos, mais ce n'est pas pour autant un responsable du trafic". L'avocat a donc contesté la qualité de dirigeant d'une organisation que le procureur impute à son client. Il a également contesté la période infractionnelle retenue dans le réquisitoire et a demandé au tribunal de la raccourcir. Enfin, il a demandé à la juge de tenir compte du fait que son client est impliqué dans un trafic de cannabis mais pas de cocaïne.

Sur le plan de la situation personnelle du prévenu, Me De Vlaemynck a parlé d'un contexte familial extrêmement compliqué, poussant le jeune homme à s'impliquer dans un trafic de stupéfiants qui rapporte beaucoup d'argent rapidement. "Le père de mon client est parti et a abandonné sa famille. La mère de monsieur compte donc sur son fils plus âgé pour être l'homme de la maison. Chez eux, les moyens financiers c'est la catastrophe", a expliqué l'avocat.

Du côté du ministère public, le procureur a répliqué qu'il considérait, sur base du dossier, que ce prévenu engageait des mineurs d'âge pour vendre la drogue. Il a confirmé requérir une peine de 6 ans de prison à son encontre.

Dans ce procès, 31 personnes, de nationalité belge et française, sont prévenues pour vente illégale de stupéfiants, entre 2021 et 2022. Selon l'enquête, un trafic de cannabis et de cocaïne se déroulait principalement dans et aux alentours de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais aussi du côté de la place Lemmens, dans la même commune. Deux réseaux se seraient ainsi associés.

Une vague de perquisitions a eu lieu le 26 novembre 2021, puis une seconde le 14 décembre, dans de nombreuses communes de la région bruxelloise, mais aussi à Asse et à Puurs en Flandre. Elles ont mené à des saisies importantes de drogue et d'argent.

La plupart des prévenus sont de très jeunes hommes, âgés d'une petite vingtaine d'années. Les uns sont suspectés d'avoir été des "guetteurs", les autres, en général les plus jeunes, des vendeurs. D'autres encore sont soupçonnés d'avoir endossé le rôle de "nourrice", en gardant l'argent et la drogue, dissimulée dans des appartements ou des chambres d'hôtel. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient venus de Marseille pour s'installer à Bruxelles et participer à ce trafic de stupéfiants à Anderlecht.

Selon le procureur, les prévenus constituent "le bout de la chaîne" du réseau de trafiquants, bien qu'il identifie deux chefs de l'organisation, et trois "bras droits". Interrogés par le tribunal sur les véritables "têtes pensantes" du trafic, les prévenus n'ont soit pas souhaité répondre soit affirmé n'avoir jamais vu leur visage.

Les plaidoiries de la défense se poursuivront et s'achèveront lundi.