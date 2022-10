En décembre, il n'y aura plus de tests PCR dans les centres de testing bruxellois

Ces centres arrêteront de procéder aux prélèvements de tests PCR payants dès le 31 octobre, a annoncé vendredi la Commission Communautaire commune (CoCom). Ces mesures de désactivation progressive des dispositifs d'urgence Covid-19 font suite, selon l'institution bicommunautaire bruxelloise, à différentes décisions de l'INAMI ou de la Conférence interministérielle Santé publique.

L'arrêt des prélèvements pour tests PCR payants, effectués par exemple, en vue d'un voyage dans les deux centres de testing bruxellois : Molenbeek et Pacheco est programmé au 31 octobre. .

Le second changement concerne la clôture de l'activité de testing PCR dans les deux centres de testing précités le 30 novembre. Cette décision intervient suite à la révision de la stratégie de dépistage décidée par la Conférence interministérielle Santé publique.

Pour une transition en douceur pour le personnel des centres et les citoyens, mais aussi pour continuer à suivre l'émergence du variant BQ1, la Région de Bruxelles-Capitale a choisi de laisser encore les centres de testing réaliser les tests PCR remboursés par l'assurance-maladie jusqu'à la fin novembre.

Pour toutes les situations qui ne nécessitent plus un test PCR, de nombreux généralistes et plus de 360 pharmacies effectuent les tests antigéniques rapides (Tests COVID-19), a rappelé la CoCom. Les autotests sont toujours en vente dans tout le réseau de pharmacies bruxelloises et dans certains commerces.

Pour les bénéficiaires d'une intervention majorée BIM, il est toujours possible de se procurer un autotest au prix de 1 euro, à raison de deux tests maximum par semaine.

Des tests PCR toujours possibles chez les Médecins Généralistes et dans certains labos dans certains cas. Pour les personnes dont les symptômes persistent et/ou s'aggravent au-delà de 5 jours, il est conseillé de consulter le médecin généraliste qui décidera au cas par cas si elles doivent se faire retester et, si oui, avec quel type de test.

En cas de recommandation de test PCR, les patients ont le choix de l'effectuer chez celui-ci ou dans un des laboratoires cliniques le proposant.