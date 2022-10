Le Musée de l’Armée rouvre sa salle consacrée aux armes et aux armures après rénovation

Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRAH), installé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, a rouvert jeudi, 35 ans exactement après son inauguration initiale, sa salle consacrée aux armes et aux armures, qui présente une collection unique, couvrant une période s’étendant du 6e au 18e siècles.

Cette réouverture de la salle dans sa totalité, après douze ans de rénovation, a été célébrée en grande pompe par le War Heritage Institute (WHI, le parastatal de la Défense dédié à la conservation du patrimoine historico-militaire et à la mémoire), qui gère notamment le MRAH.

Elle fait partie du plan stratégique de cet institut pour la période 2021-2025, a expliqué le directeur général du WHI, Michel Jaupart, devant un parterre d’invités. Ce plan prévoit la "remise à niveaux des différents sites gérés par ce parastatal, mais "de façon équilibrée", a-t-il ajouté, en rappelant l’inauguration au début du mois d’un nouvel espace du Bastogne Barracks, le Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre mondiale du musée à Bastogne.

La collection Armes et Armures conservée et exposée au Musée de l’Armée trouve son origine dans les collections d’armes des ducs de Bourgogne. Au 15e siècle, ceux-ci avaient construit au palais du Coudenberg à Bruxelles un arsenal dans lequel ils conservaient des armes personnelles et des armures mais aussi des cadeaux diplomatiques et des trésors de guerre, a expliqué la conservatrice, Sandrine Smets, au cours d’une séance académique.

La pièce la plus ancienne est une épée du 6e siècle, a pour sa part souligné Kevin Gony, qui est historien et chercheur au War Heritage Institute.

L’ouverture de la salle au grand public sera marquée samedi et dimanche par toute une série d’activités festives, selon le WHI.

Lors de ce week-end spécial, tout le musée prêtera son cadre à de nombreuses reconstitutions, qui plongeront le visiteur entre le 14e et le 17e siècles et lui feront découvrir ce que l’on y mangeait et ce que l’on y buvait, comment on s’y amusait, quelles armes on utilisait pour se défendre et chasser, ce que produisait l’artisanat, etc.

Pour l’occasion, les billets d’entrée du musée seront proposés à des tarifs réduits.