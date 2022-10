Déclaration de rentrée de la Cocof: trop de retards, trop léger face aux défis, selon l'opposition

Plusieurs projets en retard, une évaporation progressive de l'institution francophone bruxelloise, des annonces trop légères face aux défis du moment: l'opposition au parlement bruxellois francophone ne s'est pas privée de mettre en doute l'allant affiché par la ministre-présidente de la CoCoF, Barbara Trachte (Ecolo) dans sa déclaration politique pour les mois à venir.

Plusieurs dossiers ont pris du retard, à l'image du lancement de la Stratégie Qualification Emploi qui était annoncée lors de la précédente déclaration pour 2022 pour finalement être annoncée cette fois-ci pour 2023. Idem pour la fusion entre la Haute Ecole Lucia de Brouckère et la Haute Ecole Francisco Ferrer non mentionnée par Barbara Trachte, a déploré le chef du groupe MR, Gaëtan Van Goidsenhoven.

Par la voix de David Weytsman, le groupe MR a également pointé le problème survenu lors de la rentrée scolaire lié au transport scolaire. "Vous prétendez que presque tous les enfants ont une solution. Il me revient que c'est largement sous-estimé", a-t-il dit.

Mais le MR a surtout dénoncé la "cocomisation" accélérée de la COCOF (ndlr: le transfert de compétences de la CoCof vers la CoCom, bicommunautaire), qui traduit plutôt une "évaporation de la Commission communautaire française et l'abandon à la CoCom de compétences importantes comme celles relatives aux maisons de repos", a insisté Gaëtan Van Goidsenhoven.

Pour le PTB, Petya Obolensky a une nouvelle fois critiqué, notamment, le sous-financement structurel de la CoCoF dont les travailleurs doivent gérer des matières fondamentales pour les Bruxellois et Bruxelloises "avec des moyens ridiculement insuffisants".

Pour l'élu de la formation d'extrême gauche, il y a certes des petites avancées, comme la création de nouvelles (grandes) écoles, la volonté d'aller vers la gratuité scolaire, les cours de l'EVRAS renforcés, plus de places en crèche, etc.

"Mais globalement c'est très léger? et pas chiffré: plus d'assistants sociaux dans les Maisons Médicales, ok très bien mais on parle de combien?... Le cadre étriqué de la CoCof craque de partout... Les retours de terrain que l'on reçoit des travailleurs et bénéficiaires sont catastrophiques, or je dois bien dire qu'en vous écoutant, je ne sens pas cette urgence dans votre déclaration annuelle", a-t-il dit à l'attention de Barbara Trachte.

Christophe De Beukelaer (Les Engagés) s'est davantage concentré sur la Formation professionnelle dont les outils ne sont selon lui pas suffisamment affûtés pour relever le taux d'emploi pour les personnes faiblement qualifiées (30,3% contre 49,6% pour les personnes moyennement qualifiées et enfin 78,7% pour la population hautement qualifiée).

"Je vous demande, Madame la ministre-présidente, de secouer votre gouvernement et de vous servir des leviers dont vous disposez: reconnaitre les formations données à l'étranger et fournir des certifications rapides, développer des modèles de formation courts, et travailler avec le privé et l'associatif, pour tirer parti de la richesse de notre population", a-t-il insisté.