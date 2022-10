L'affaire de violence conjugale entre Jeny Bosenge et Dr Idéologie reportée à novembre

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, vendredi, l'affaire de violence conjugale concernant la danseuse Jeny Bosenge et son ex-compagnon, l'humoriste Docteur Idéologie, au 25 novembre prochain. Deux dossiers seront traités, le premier est relatif à la plainte de la danseuse et chorégraphe, le second est relatif à la plainte de son ex-compagnon.