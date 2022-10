24 000 euros récoltés pour Viva For Life par les acquéreurs de l’émission "Affaire Conclue"

C’était l’attraction de la journée, ce samedi sur le Boulevard Anspach. Les acquéreurs de l’émission "Affaire Conclue" étaient sur le piétonnier bruxellois pour rencontrer les téléspectateurs fidèles de l’émission, et faire quelques affaires pour la bonne cause.

Marie-Beth et Alain regardent l’émission tous les jours, dans la file d’attente pour quelques dédicaces, ils sont également impatients de pouvoir assister "pour de vrai" à une séance de vente aux enchères, simplement pour observer.

Marc, lui, est venu de Liège pour compléter sa collection d’autographes, "je regarde l’émission de temps en temps. En juin, j’avais été jusqu’à Paris exprès pour Caroline Margeridon", et il était également présent à l’inauguration du magasin d’Alexandra Morel, rue Blaes, en octobre 2021.

Cette dernière est d’ailleurs ravie d’avoir installé son magasin d’antiquités, de mode vintage et de bijoux dans les Marolles, rue Blaes. "Je me sens vachement bien à Bruxelles, ici j’aime bien les bijoux et l’Art-Nouveau." Un avis partagé par Caroline Margeridon, "pour nous, les chineurs français, on trouve beaucoup plus facilement en Belgique. En particulier pour les petits meubles des années 60-70, qui sont beaucoup moins chers, il y a un vrai vivier de marchandises !"

La star confesse que son cœur est à Bruxelles, "et toute la Belgique me le rend bien".

24 000 euros pour Viva For Life

Au total, une quinzaine d’objets ont été proposés aux enchères par de généreux donateurs. Les acheteurs Caroline Margeridon, Aurore Morisse, Bernard Dumeige, Alexandra Morel, Glorian Kabongo, François-Xavier Renou, François Cases Bardina, Gerald Watelet et Stéphane Vanhandenhoven se sont disputé les biens pour une valeur totale de 24 000 euros. La plus grosse somme a été investie pour un tableau spécialement créé pour l’évènement par les artistes Léo&Steph, parti pour 5 500 euros.

Caroline Margeridon avait annoncé la couleur avant la séance de ventes : "Je dépense trop ! Je me dis toujours en arrivant sur une vente que je n’achèterai rien, et puis à chaque fois je dépense trop. Aujourd’hui, je vais peut-être encore plus m’affoler. C’est un évènement génial, c’est important de profiter de cette notoriété pour des bonnes œuvres."

L’échevin des Affaires Économiques, Fabian Maingain (Défi) était présent pour saluer l’évènement. "C’est une belle mise en valeur pour le Boulevard Anspach, d’autant plus que l’évènement s’est fait en partenariat avec des commerçants des Marolles."