Un squat ravagé par les flammes à Laeken

Ce dimanche, vers 9 heures du matin, les pompiers bruxellois ont été appelés sur un incendie au dernier étage d'une maison qui en compte trois, rue de la Chanterelle à Laeken. Si la propagation du feu a pu être évitée aux maisons voisines, l'une d'entre elle a quand même été envahie par la fumée.

Deux autopompes et deux auto-échelles ont été mobilisées. Il n'y pas de victime, et l'origine reste à déterminer. En revanche, le troisième étage de la maison est, quant à lui, complètement ravagé. Plus tard dans la matinée, le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw informera qu'il s'agissait d'un squat.