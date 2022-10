Réduire à 2 % l’indexation de tous les logements communaux à Molenbeek : la commune juge la proposition du PTB impensable

Mercredi soir au conseil communal de Molenbeek, le groupe PTB proposait une motion visant à limiter l’indexation de tous les logements communaux à 2 %. Parmi les arguments, "le revenu moyen des Molenbeekois qui est, après la commune de Saint-Josse-Ten-Noode le plus bas de toute la région Bruxelloise (17 277 € pour l’année 2019)" et dont l’indexation des salaires ne suffirait plus pour payer les factures.

Seulement voilà, pour l’échevin au Logement Olivier Mahy (MR), la proposition est irrecevable. Selon lui, cette proposition impliquerait d’avoir le certificat PEB de tous les logements du parc molenbeekois, mais la commune n’en détient pas encore pour tous, ce qui est pourtant obligatoire. "Les PEB sont faits lors de transactions (un nouveau bail, un achat, une vente) mais pas lors d’un renouvellement de bail tacite." Pas un problème, pour le leader des marxistes Dirk De Block, dont la proposition s’impose à tous les logements, peu importe le PEB. S’ajoute à cela un moratoire déjà sur les tablettes entre la commune et la Secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), qui a déjà augmenté considérablement la charge administrative des travailleurs communaux, selon l’échevin. Adopter la mesure du PTB consisterait à décupler cette charge de travail, ce qui est impensable pour le libéral.

Enfin, se pose la question politique. "Le PTB oublie que ce qu’on ne perçoit pas d’un côté, il faut aller le chercher ailleurs. Ne pas augmenter les loyers ici impliquerait qu’on doive aller les chercher dans le privé. Il faut prendre les choses de manières globales, tout est équilibre. On reste sur des valeurs contenues et on compense l’augmentation de l’énergie, les 'murs' ne sont pas plus chers qu’avant" Et d’accuser la motion des marxistes de "populiste".

De fait, c’est bien une question politique. Dirk De Block affirme que le sujet a été abordé en négociations budgétaires. "Je propose deux solutions à l’échevin. Soit d’augmenter la taxe sur les surfaces de bureaux, soit la taxe sur les grandes surfaces commerciales. Pour le budget communal, c’est vraiment plus que rikiki."

Rien n’y fit, la motion n’a pas été adoptée.