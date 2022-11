Covid, énergie, travaux, cancer… Le restaurant Lise à Bruxelles restera fermé

"La faillite n’est pas encore déclarée, mais ça ne saurait tarder." Lise Batugowski avait pourtant mis sur pied un concept novateur. Certains la reconnaîtront la conseillère communale uccloise, mais Lise est aussi restauratrice. En janvier 2020, elle reprend le Alexandre, ouvert par l’ancien finaliste de Top chef Alexandre Dionisio. Elle le renomme alors le LISE. "On demandait à un écrivain de composer son menu 'madeleine de Proust' avec les plats qui lui rappelaient des souvenirs. Nous, on les adaptait à la sauce gastronomique et on les mettait à la carte pour un mois. Ensuite, une ou deux fois dans le mois, l’écrivain revenait pour manger avec les clients et échanger avec eux".

La salle d’une vingtaine de couverts située rue du Midi à deux pas de la place Rouppe, a vu défiler Éric Boschman, Philippe Fievet, Vincent Engels, Thomas Gunzig ou encore Bruno Coppens. Mais à peine quelques mois après l’ouverture, le covid s’abat sur l’affaire. Les travaux à Stalingrad pour la ligne de métro 3 posent également de gros problèmes d’accessibilité. "On avait des clients qui arrivaient avec une heure de retard." Quelques querelles avec des chefs suivent alors à cause des mises au chômage technique à répétition. Puis la crise énergétique est arrivée. Enfin, pour couronner le tout, un cancer a récemment été diagnostiqué au père de Lise. Ce dernier gérait les affaires administratives du restaurant.

"Avec tout cela mis bout à bout, on ne peut plus continuer. Mon père a investi 200 000 euros dans le restaurant sans aucun retour. On commençait pourtant à fidéliser une clientèle que je remercie évidemment. Mais nous ne pourrons pas rouvrir."

Lise donne maintenant cours de gestion de salle au Ceria. "Je retiens le positif. C’était une très belle expérience" mais la désormais ex-restauratrice s’inquiète pour l’avenir du centre de Bruxelles qu’elle voit se "vider de ses visiteurs."