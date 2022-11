Ixelles profite des vacances pour rénover ses écoles : "il s’agit d’un rattrapage suite à un manque d’investissement historique"

Les écoles 7 et 8 d’Ixelles situées sur l’avenue du Bois de la Cambre vont voir leur aile historique faire peau neuve. Le processus a déjà commencé. Depuis le début des vacances de la Toussaint, 8 classes sont en chantier et vont recevoir de nouveaux châssis. Romain De Reusme (PS), échevin de l’Instruction publique et Yannick Piquet (PS) échevin des Travaux publics annoncent que les travaux continueront pour les autres classes pendant les congés de détente (Carnaval), et pendant les vacances de printemps, à Pâques.

Ixelles espère ainsi améliorer le confort d’apprentissage des élèves, les conditions de travail des enseignants et aussi les performances énergétiques du bâtiment. 360 000 euros seront déboursés pour cette opération.

40 millions sur 12 ans

Depuis 2019, la commune a lancé un large plan sur 12 ans de "rénovation des écoles". "Il s’agit d’un rattrapage suite à un manque d’investissement historique dans les bâtiments scolaires" ajoute Romain De Reusme. Le plan prévoit 230 interventions majeures sur les différentes écoles de la commune. "On a déjà refait l’école devant les étangs d’Ixelles ou celle de la rue Américaine". Coût total du plan : 40 millions d’euros. Pour les châssis de l’école 7 et 8, Ixelles a reçu un subside de 300 000 euros.

Pour rappel, les deux écoles font également l’objet d’un projet de destruction/reconstruction/extension. Cette intervention se fera sur les bâtiments en intérieur d’îlot et donc pas sur l’aile historique qui sera conservée.