Plus de 100 spectacles en novembre : "Bruxelles en scène" revient pour une 6e édition

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 30 du mois, "Bruxelles en scène" vous propose plus d’une centaine de spectacles dans 13 cafés-théâtres de la région. La Cocof et Visit. Brussels propose un pass à 20 euros pour pouvoir profiter d’un spectacle dans chacun des lieux culturels...